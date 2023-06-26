Ущерб от мятежа "вагнеровцев": сбитый Ил-22М и другие самолеты, поврежденные дороги и дома

В ходе своего краткосрочного мятежа вагнеровцы повредили дороги, 19 домов и главное минуло несколько российских самолетов, среди которых военный Ил-22М. Его называют "воздушным командным пунктом".

Более того, на борту самолета, вероятно, было 10 человек и они – погибли. Хотя российское минобороны вообще не сообщало о любых потерях или повреждениях. Очевидно, что такие действия мятежников обойдутся Кремлю – дорого. Журналисты попытались сосчитать, насколько.

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Российские издания пишут, что "когда Пригожина уже в штабе ПВО спросили, зачем сбили Ил-22, ведь этот самолет не наносит ударов, а выполняет другие функции, он сказал – а дурак пвошник в колонне все сбивал".

Также утверждают, что Пригожин согласился выплатить 50 миллионов компенсации родным погибших лётчиков. Ни Пригожин, ни Минобороны России это не комментировали.

Во сколько обойдется ремонт дорог и домов

В Ростове-на-Дону техника мятежников повредила 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна, больше всего пострадал Буденовский проспект. Впрочем, мэр Алексей Логвиненко заявил, что дефекты уберут через 2 дня.

Стоимость работ неизвестна. В то же время в РосСМИ приводят пример: в мае дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры заказывала работы по устранению повреждений асфальта на дорогах Ростова на 8 миллионов рублей. За эти деньги планировали отремонтировать около 4 тысяч квадратных метров дорог.

Также в Ростове вагнеровцы обстреляли из автоматов здание "Ростелекома" – сумма ущерба неизвестна.

В селе Елизаветовка Воронежской области после перестрелки мятежников и армии местные власти сообщили о повреждении 19 домов. Степень повреждения домов неизвестна.

В Липецкой области во время марш-броска мятежников также перекопали автомагистрали. Власти планируют заасфальтировать дороги заново, сколько на это уйдет средств – тоже пока неизвестно.

Потери техники

Армия России понесла потери в технике, 6 вертолетов и один самолет:

три вертолета Ми-8 радиоэлектронной борьбы,

один транспортный Ми-8,

два ударных вертолета Ка-52 и Ми-35М,

а также самолет Ил-22М,

и два броневика КамАЗ и "Тигр".

ППК "Вагнер" при этом потеряли два УАЗа, один КамАЗ и броневик "ВПК-Урал".

Стремительное начало и конец: коротко о мятеже

23 мая главарь вагнеровцев обвинил российского министра обороны Сергея Шойгу в ударе по тыловому лагерю его наемников. Так что те пошли на "марш справедливости" в Москву, заявив, что "виновные будут наказаны".

Утром следующего дня боевики "Вагнера" уже были в Воронеже и Ростове-на-Дону. Диктатор Путин назвал ситуацию "предательством" и "ударом по России".

Впрочем, уже вечером 24 июня российские власти сообщили о достижении договоренности с мятежниками, а Пригожин подтвердил, что его люди не пойдут на Москву.

Пресссекретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что участников вооруженного выступления не будут преследовать.

Практически все воздушные суда были сбиты утром в субботу, 24 июня, когда колонна ППК "Вагнера" двигалась Воронежской области в сторону Москвы.