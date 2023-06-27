Разведка США знала все планы Пригожина, но держала их в секрете, – CNN

Американская разведка знала о планах мятежа главаря вагнеровцев. Однако сохранили его в тайне.

Источники СМИ сообщили, что США собрали подробную разведывательную информацию о планах Пригожина. В частности, как он хотел продвигаться.

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США знали планы Пригожина по мятежу

Сотрудники американской разведки смогли собрать чрезвычайно подробную и точную картину планов основателя ЧВК "Вагнера", которые привели к его кратковременному мятежу. Впрочем, разведывательные данные были настолько секретными, что передали лишь некоторым союзникам, в частности высокопоставленным британским чиновникам.

Источники отмечают, похоже, что Пригожин решил продлить свой план после того, как 10 июня российское минобороны объявило о том, что все частные военные компании будут вынуждены подписать контракты уже с июля, и по сути будут поглощены Россией.

Некоторые официальные лица НАТО уже выразили разочарование из-за того, что разведывательные данные не были переданы им. Однако собеседники объясняют, что существовал риск скомпрометировать чрезвычайно чувствительные источники и методы.

Украинским официальным лицам также не было сообщено об этой разведке заранее, по словам официальных лиц, главным образом из-за опасений, что разговоры между официальными лицами США и Украины могут быть перехвачены врагами,

– отметили журналисты.

Также добавили, что Джо Байден после мятежа Пригожина несколько дней общался с союзниками, в том числе главами Франции, Германии, Великобритании и Канады, а еще Зеленским. Во время этих разговоров он поделился информацией, чтобы убедиться, что лидеры лучше понимают то, что известно американской разведке.

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Самолет Пригожина приземлился в Беларуси

В Минск прибыл самолет главаря вагнеровцев. Борт, на котором, вероятно, находится Пригожин, сел в аэропорту утром 27 июня. Об этом сообщила аналитическая группа "Беларускі Гаюн".

Ожидалось, что самолет приземлится в национальном аэропорту Минска. Впрочем, через несколько минут он сменил направление к военному аэродрому Мачулищи, где совершил посадку.