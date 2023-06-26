Десятки тысяч напуганных россиян: казах рассказал, что было на границе во время мятежа Пригожина

"Мятеж" владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина изрядно испугал россиян. Некоторые из местного населения спешно пытались уехать в Казахстан.

Об этом 24 Каналу рассказал политический и общественный деятель из Казахстана Арман Шураев. По его словам, очень хорошо на "мятеж" Пригожина отреагировал президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев.

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Он в разговоре с диктатором Владимиром Путиным сказал, что "мятеж" – внутренние дела России. Фактически тот послал "бункерного" вслед за "русским военным кораблем".

Я думаю, что президент Казахстана поступил довольно мужественно, когда сказал, что это внутреннее дело России. Он мягко послал Путина вслед за кораблем и ясно продемонстрировал, что ОДКБ здесь вмешиваться не будет. Мы не придем на чужую землю защищать вас от себя. Пригожин – твой "повар". Так и сам с ним разбирайся,

– заметил Шураев.

Россияне наспех хотели заехать в Казахстан

Как отметил Шураев, уже во второй половине дня 24 июня на границах с Казахстаном скопилось значительное количество россиян. Они пытались быстро пересечь границу, ведь боялись значительных беспорядков.

Пошла движуха. Снова мы могли получить десятки или сотни тысяч испуганных россиян, которые хотели временно скрыться в Казахстане. Даже билеты экономкласса из Москвы в Астану подпрыгнули. Один билет стоил около 5 тысяч долларов,

– заметил Шураев.

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Вероятно, топовые бизнесмены тоже пытались вылететь из России на своих самолетах. Но "мятеж" оказался неудачным, поэтому сейчас, по мнению Шураева, ФСБ может начать искать тех влиятельных россиян, которые быстро покинули страну.

"Мятеж" от Пригожина: коротко