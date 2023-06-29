Куда делись российские генералы: Reuters анализирует слухи после мятежа Пригожина

Высшие российские генералы исчезли из виду общественности после неудачного мятежа ЧВК "Вагнера" в России. Он был направлен на свержение высшего военного руководства, на фоне стремления президента Владимира Путина восстановить свою власть.

По неподтвержденным данным, по меньшей мере, одного человека задержали. Его якобы сейчас допрашивают.

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Что происходит с российскими генералами

Начальник штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов после мятежа вагнеровцев не появлялся ни на публике, ни на государственном телевидении. Также о нем не упоминали в пресс-релизе министерства обороны с 9 июня.

Следует отметить, что 67-летний Герасимов является командующим российской войной в Украине. По мнению некоторых западных военных аналитиков, он – обладатель одного из трех "ядерных чемоданчиков" России.

Из виду также исчез генерал Сергей Суровикин, которого российская пресса прозвала "генералом Армагеддоном" за его агрессивную тактику в сирийском конфликте. Он заместитель командующего российскими войсками в Украине.

Во вторник издание The New York Times на основе брифинга американской разведки сообщило, что Суровикин был заранее осведомлен о мятеже и что российские власти проверяют его причастность.

Кремль 28 июня убавил значение этого сообщения, заявив, что будет много спекуляций и сплетен, а на следующий день оккупанты вообще отказались отвечать на вопросы о Суровикине.

На вопрос, доверяет ли Путин Суровикину, спикер Кремля Дмитрий Песков также не дал ответа. Он сказал лишь, что российский президент работал с министром обороны и начальником генерального штаба, а не с кем-то такого ранга, как Суровикин.

Американские чиновники сообщили, что Суровикин поддерживал Пригожина, но западная разведка не знает с уверенностью, помогал ли он "восстанию" вагнеровцев любым способом.

Об аресте Суровикина также сообщили:

русскоязычная версия газеты Moscow Times,

один из военных блоггеров.

Другие военные корреспонденты, имеющие большое количество подписчиков в России, заявили, что его и других старших офицеров допрашивает ФСБ с целью проверки их лояльности.

Журналисты Reuters не смогли выяснить, арестовали ли Суровикина или его вместе с другими проверяли на благонадежность в рамках более стандартной проверки.

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В России продолжаются чистки

Телеграм-канал, которым руководит бывший пресс-офицер министерства обороны России, сообщил о чистке в вооруженных силах РФ. Мол, власти пытаются отсеять военнослужащих, которые продемонстрировали "недостаточную решительность" в подавлении мятежа наемников. Ведь был ряд сообщений о том, что части вооруженных сил страны-террористки, похоже, мало что сделали, чтобы остановить боевиков "Вагнера" на начальном этапе восстания.

Вооруженный мятеж частной военной компании "Вагнера" стал поводом для массовой чистки в рядах российских вооруженных сил.

– говорится в сообщении.

Такой шаг, если он подтвердится, может:

изменить способ ведения Россией войны в Украине,

вызвать беспорядки в рядах в то время, когда Москва пытается сорвать украинское контрнаступление.

Это также может закрепить или повысить позиции других высокопоставленных военных и силовиков, считающихся лояльными. Стоит отметить, что официального комментария со стороны министерства обороны России о происходящем не было.

Вагнеровцы 24 июня захватили военные объекты в Ростове, в Воронеже и шли на Москву. Однако наемники внезапно остановились в 200 километрах от нее.