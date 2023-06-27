Пригожин обречен, – бывший сотрудник КГБ предположил, как может мстить Путин

Владимир Путин не простит владельцу "Вагнера" Евгению Пригожину попытку мятежа. Диктатор обязательно захочет отомстить.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, не стоит обращать внимание на оправдание Пригожина, которые он обнародовал в голосовом сообщении. Это просто попытка сделать "хорошую мину при плохой игре".

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Путин захочет отомстить

Как отметил Жирнов, Пригожин уже заработал себе на смертную казнь после попытки переворота и уничтожения российских вертолетов. Он не смог довести дело до конца, а значит – проиграл.

Он проиграл. Так его и будут судить. Лукашенко, грубо говоря, в первую очередь спас Путина, а потом уже Пригожина. Он действительно позволил остановить это дело, пока оно не перешло на последнюю грань. Пригожин – обреченный человек,

– заметил Жирнов.

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Трудно поверить в то, что Путин простит Пригожин попытку мятежа. Однако не факт, что все случиться в ближайшее время. Российский диктатор действительно готов ждать. Он еще и раньше действовал по принципу, что "месть – это блюдо, которое подают холодным".

Попытка мятежа от Пригожина: коротко

Вечером 23 июня Пригожин объявил войну министерству обороны России. Он обвинил российское военное командование в ударе по тыловому лагерю вагнеровцев.

Вагнеровцы захватили военные объекты в Ростове и Воронеже и сбили несколько российских вертолетов. Путин назвал эту ситуацию "ударом по России", но все удалось решить с помощью белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Вагнеровцы развернули идущие на Москву колонны в обмен на амнистию. А с Пригожина будто бы сняли уголовные дела, но он должен был отбыть в Беларусь.