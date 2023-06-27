Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. За його словами, не варто звертати увагу на виправдання Пригожина, які той оприлюднив в голосовому повідомленні. Це просто спроба зробити "хорошу міну при поганій грі".
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Путін захоче помститися
Як наголосив Жирнов, Пригожин вже собі заробив на смертну кару після спроби перевороту та знищення російських вертольотів. Він не зміг довести справу до кінця, а отже – програв.
Він програв. То його й будуть судити. Лукашенко, грубо кажучи, насамперед врятував Путіна, а потім вже Пригожина. Він дійсно дозволив зупинити цю справу, поки вона не перейшла на останню грань. Пригожин – приречена людина,
– зауважив Жирнов.
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Важко повірити в те, що Путін вибачить Пригожину спробу заколоту. Однак не факт, що все станеться аж найближчим часом. Російський диктатор дійсно готовий чекати. Він ще й раніше діяв за принципом, що "помста – це страва, яку подають холодною".
Спроба заколоту від Пригожина: коротко
- Ввечері 23 червня Пригожин оголосив війну міністерству оборони Росії. Він звинуватив російське військове командування в ударі по тиловому табору вагнерівців.
- Вагнерівці захопили військові об'єкти у Ростові та Воронєжі та збили кілька російських вертольотів. Путін назвав цю ситуацію "ударом по Росії", але зрештою все вдалося вирішити за допомогою білоруського диктатора Алєксандра Лукашенка.
- Вагнерівці розвернули колони, які йшли на Москву, в обмін на амністію. А з Пригожина буцімто зняли кримінальні справи, але він мав відбути в Білорусь.