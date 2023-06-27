Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. За його словами, не варто звертати увагу на виправдання Пригожина, які той оприлюднив в голосовому повідомленні. Це просто спроба зробити "хорошу міну при поганій грі".

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Путін захоче помститися

Як наголосив Жирнов, Пригожин вже собі заробив на смертну кару після спроби перевороту та знищення російських вертольотів. Він не зміг довести справу до кінця, а отже – програв.

Він програв. То його й будуть судити. Лукашенко, грубо кажучи, насамперед врятував Путіна, а потім вже Пригожина. Він дійсно дозволив зупинити цю справу, поки вона не перейшла на останню грань. Пригожин – приречена людина,

– зауважив Жирнов.

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Важко повірити в те, що Путін вибачить Пригожину спробу заколоту. Однак не факт, що все станеться аж найближчим часом. Російський диктатор дійсно готовий чекати. Він ще й раніше діяв за принципом, що "помста – це страва, яку подають холодною".

Зверніть увагу! Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк прокоментував спробу заколоту в Росії. Це ще раз підтверджує, наскільки Росія є слабкою державою. Насправді країною-агресоркою керує зовсім не Владімір Путін, а інші люди.

Спроба заколоту від Пригожина: коротко