Мэр Федоров рассказал, как будут освобождать Мелитополь на примере Харьковской области

С начала контрнаступления ВСУ уже освободили почти 8 тысяч квадратных километров украинской земли. Оккупанты боятся, что наши военные начнут движение в сторону Мелитополя, ведь город является ключом к Югу Украины.

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что ждет тех, кто сотрудничал с оккупантами. Он также попросил сообщать о коллаборантах в правоохранительные органы.

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Всех оккупантов ожидает то, что было в Харьковской области

Федоров сделал определенные выводы на примере освобожденных территорий Харьковской области. По его словам, те, кто предал Украину и добровольно получили российский паспорт понесут ответственность. Мэр добавил, что работа над законопроектом о деоккупированных территориях уже на финишной прямой.

Федоров напомнил, что после освобождения Харьковской области российские рубли моментально превратились в обычные "фантики". Оборот российского рубля на территории Украины строго запрещен.

Местным коллаборантам в Запорожской области не стоит верить оккупантам. Во время бегства из Харьковской области россияне никого не предупредили о приближении ВСУ. Оккупанты воровали мопеды и велосипеды, чтобы спастись, но о коллаборантах они не вспомнили. В то же время, местные АЗС мгновенно прекратили продажу бензина по указанию "военных комендатур". Заправляли только спецтранспорт оккупантов.

Те местные коллаборанты, кто успел уехать на границу с россией, были неприятно удивлены "сюрпризом". Очередь на границе достигала 20 километров. Из машин выходить строго-настрого запрещено. На границе их ожидал фильтрационный палаточный лагерь без отопления,

– отметил Федоров.

Мэр Мелитополя рассказал, что украинские правоохранители сразу задержали местных коллаборантов благодаря большому массиву информации от проукраинских граждан. Арестованы были не только гауляйтеры и сотрудники оккупационных силовых структур, но и учителя российских школ – граждане Украины и россияне.

По словам Федорова, для эффективной работы правоохранительных органов очень важно сообщать о коллаборационной деятельности на анонимный электронный ящик – zradnyk@mlt.gov.ua.

Чем важен Мелитополь

Военный эксперт Олег Жданов отметил, что захватчики очень боятся, чтобы ВСУ не начали движение в сторону этого города. Ведь Мелитополь – это ключ к Югу Украины. Эксперт объяснил, что город решает сразу несколько вопросов. В частности, вопросы Запорожской и Херсонской областей. И что самое главное – вопрос прекращения сухопутного коридора в Крым.

Какая ситуация в Запорожье: последние новости

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил, что главная задача на Юге сейчас полностью уничтожить правобережную группу оккупантов. Как следствие – освобождение территорий и населённых пунктов, которые будут на этих территориях.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что россия продолжает использовать Запорожскую АЭС для ядерного шантажа, преследуя две цели. Кремль хочет нарушить энергобаланс Украины, что может повлечь за собой политические последствия.

Кроме того, предатель оккупированной Запорожской области евгений балицкий признался в расстрелах мирных жителей. Он требует местных жителей проявлять бдительность и информировать о тех, кто будет вести партизанскую войну.

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