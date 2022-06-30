Был в плену 3 месяца: мэр Голой Пристани вернулся домой

Мэра Голой Пристани Александра Бабича освободили из плена российских оккупантов. Он находился там три месяца.

Бабича освободили в рамках обмена. Об этом рассказал советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань в эфире телемарафона, передает 24 канал.

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Чиновник подчеркнул, что это особое событие, потому что мэр Голой Пристани – образец несокрушимости херсонцев.

Что известно о похищении Бабича

Российские военные 28 марта похитили мэра Голой Пристани. Чтобы взять его в заложники, они угрожали Бабичу огнестрельным оружием. Впоследствии в горсовете сообщили, что местонахождение мэра остается неизвестным. Кроме Бабича, захватчики тогда похитили еще семерых горожан.

По этому факту в Офисе генпрокурора возбудили уголовное дело.

Еще 3 мэра – в плену

Оккупанты продолжают давить и угрожать местным чиновникам на временно захваченных территориях. Они похищают мэров, чтобы принудить их к коллаборационизму. Поскольку те на сотрудничество не идут, россияне держат их в заложниках. В частности, сейчас в плену находятся:

мэр Днепрорудного Евгений Матвеев;

мэр Херсона Игорь Колыхаев;

председатель Ольховского сельского совета Александр Шмиголь;

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