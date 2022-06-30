Был в плену 3 месяца: мэр Голой Пристани вернулся домой
Мэра Голой Пристани Александра Бабича освободили из плена российских оккупантов. Он находился там три месяца.
Бабича освободили в рамках обмена. Об этом рассказал советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань в эфире телемарафона, передает 24 канал.
Важно С Херсоном не будет так, как с Крымом – Ступак о планах оккупантов
Чиновник подчеркнул, что это особое событие, потому что мэр Голой Пристани – образец несокрушимости херсонцев.Важно! Вечером 30 июня Хлань сообщил, что информация об освобождении мэра не подтвердилась.
Что известно о похищении Бабича
Российские военные 28 марта похитили мэра Голой Пристани. Чтобы взять его в заложники, они угрожали Бабичу огнестрельным оружием. Впоследствии в горсовете сообщили, что местонахождение мэра остается неизвестным. Кроме Бабича, захватчики тогда похитили еще семерых горожан.
По этому факту в Офисе генпрокурора возбудили уголовное дело.
Еще 3 мэра – в плену
Оккупанты продолжают давить и угрожать местным чиновникам на временно захваченных территориях. Они похищают мэров, чтобы принудить их к коллаборационизму. Поскольку те на сотрудничество не идут, россияне держат их в заложниках. В частности, сейчас в плену находятся:
- мэр Днепрорудного Евгений Матвеев;
- мэр Херсона Игорь Колыхаев;
- председатель Ольховского сельского совета Александр Шмиголь;
Может заинтересовать – Молчанов рассказал о 2 путях выезда из оккупированного Херсона: