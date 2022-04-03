Мэр Одессы прокомментировал потенциальную угрозу из Приднестровья

В Одессе уверены, что возможная угроза российского вторжения с территории Приднестровья все еще сохраняется. В то же время власти города и ВСУ готовы дать решительный отпор оккупантам.

Об этом в эфире телеканала "Рада" рассказал Геннадий Труханов, передает 24 канал. Мэр Одессы отметил, что Россия рано или поздно использует подразделения в Приднестровье, если они там есть.

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Одесса даст достойный отпор агрессии из Приднестровья

Геннадий Труханов добавил, что ему сложно сказать, в каком направлении будет эта потенциальная угроза из Приднестровья. В то же время он отметил, что город готов к обороне.

Наши Вооруженные Силы об этом знают, они отрабатывают это направление. Я думаю, что мы готовы к таким событиям и готовы дать решительный отпор агрессору. Но такая угроза остается, и мы к ней готовимся,

– подчеркнул мэр Одессы.

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