Мэр Скадовска уволил всех бюджетников, перешедших на сторону оккупанта

Во временно оккупированном Скадовске россияне пытаются установить свои правила. Некоторые местные жители решили встать на сторону врага и помочь ему реализовать преступные намерения.

Скадовск временно находится под контролем российских оккупантов. Пока местное население героически противостоит врагу, некоторые граждане решили подписать приговор и присоединиться к россиянам.

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Увольнение предателей и коллаборантов

Как сообщил мэр Скадовска Александр Яковлев, оккупационные власти "приглашают" жителей пройти "регистрацию" для социальных выплат. Мол, украинские записи Украина уничтожила. Это провокация врага – все записи есть в государственных реестрах, которые исправно функционируют. Он заверил – Украина будет выплачивать все социальные выплаты, не стоит подыгрывать врагу и сбиваться на его обман. Тем же, кто выполнит "просьбу" оккупантов, будет очень трудно сохранить выплаты в будущем.

Также я поручил прекратить трудовые отношения со всеми работниками, которые были привлечены или принимали участие в мероприятиях, организованных "новой властью" к 9 мая. Те, кто поддерживает мероприятия под флагами страны-агрессора, не будут получать заработную плату или другие выплаты из бюджетных средств,

– сообщил Яковлев.

Также мэр Скадовска удивился, что некоторые граждане легкомысленно решили стать на сторону врага и помогать оккупантам. Ведь уже даже для россиян становится очевидным, что все завершится освобождением всех украинских территорий, включая Крым и Донбасс. Поэтому все, чего смогут достичь коллаборанты и предатели, – это лишение свободы с конфискацией имущества, как это предусматривает статья за государственную измену.

Ситуация на оккупированных территориях: коротко о последних событиях

Цинизм русских оккупантов не имеет никаких границ. Оккупанты наносят удары по детям, а также похищают их и заставляют ехать в Россию. С начала подлой агрессии России против Украины более 1200 детей пропали без вести.

В Мариуполь начали массово завозить россиян. В основном завезенные россияне помогают оккупантам проводить "фильтрационные" мероприятия.

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