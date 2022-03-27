Мэр Славутича заявил, что российские военные уже уехали из города

Глава Славутича Юрий Фомичев указал, что оккупанты 27 марта в 15:00 уехали из города. Он отметил, что они проделали работу, которую планировали.

Фомичев записал видеообращение. Он рассказал, что гуманитарная помощь для Славутича ограничена, но ее продолжают оказывать.

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"Они выполнили свою работу, которую хотели сделать, проверили город. Сегодня они завершили это делать и выехали за пределы города. В городе пока их нет. Мы самостоятельно решаем свои проблемы", – сказал мэр.

Нет полицейских

Российские убийцы потребовали, чтобы в Славутиче не было полиции. Фомичев сказал, что Нацполиция уехала из города 25 марта. В Славутиче патрулируют ветераны МВД с именным оружием.

Приобщаем наших почетных милиционеров, чтобы они нам помогли. Те, кто имеет именное оружие, кто знает, как работать – будем формировать свой орган правопорядка. Возможно, поработаем с тем, чтобы вернулась нацполиция в формате охраны правопорядка,

– сказал Фомичев.

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