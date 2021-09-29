Мэр Запорожья заявил, что уходит в отставку

Городской голова Запорожья Владимир Буряк написал заявление об отставке. Мотивировал свое решение он состоянием здоровья.

Впрочем, уходить с политики мэр Запорожья пока не собирается. О своем решении Буряк сообщил в фейсбуке.

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"Уезжать из города не собираюсь"

Мэр Запорожья отметил: было три операции и длительное время лечился. Врачи, по его словам, советуют позаботиться о себе. Поэтому он решил сложить полномочия городского головы.

Вы знаете, что я был на больничном и проходил обследование. Учитывая то, что я трижды был на операционном столе, врачи рекомендуют мне поберечь здоровье, поскольку впереди еще несколько обследований,

– написал Буряк.

Владимир Буряк отметил, что из Запорожья он не будет выезжать, а с политики – не уйдет. Мол, будет продолжать дело своей партии "Единение".

В то же время экс-нардеп Игорь Мосийчук в своем телеграм-канале написал, что объяснение Буряка – ложное. Якобы, по его информации, настоящая причина отставки – конфликт с большинством в городском совете. Среди оснований то, что сессии горсовета не собирались уже длительное время.

Что известно о Владимире Буряке

, что в начале августа Владимир Буряк вышел на митинг за свою же поддержку. Впрочем, как сообщают СМИ , вместо ожидаемых сторонников деятельности мэра, пришли ее противники. Запорожцы принесли с собой плакаты "Буряк, Запорожье не твой кошелек", "Буряк, верни кресла депутатам", "Буряк, хватит грабить народ".

Источник: 24 канал