Мэра Энергодара могли захватить оккупанты: призывает местных "не провоцировать" россиян

В Энергодаре Запорожской области находятся российские захватчики. Глава города Дмитрий Орлов опубликовал видеообращение, где рассказал о ситуации в городе.

Орлов сказал, что потерь и пострадавших среди мирного населения нет. Он заявил, что в людей не стреляли, а если и стреляли, то только холостыми патронами.

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Мэр также сказал, что не обстреливали дома энергодарцев.

"Призываю не провоцировать военных вооруженных сил России. На сегодняшний день наша задача в сложившейся ситуации обеспечить максимально спокойное и работоспособное состояние всех инженерных сетей и коммунальных предприятий", – сообщил Орлов.

Что еще сказал мэр

По словам Орлова, Запорожская АЭС в Энергодаре находится под контролем. Пока в городе нет отопления, но возобновили водоснабжение, хотя водопровод поврежден, и электроснабжение.

"Сейчас все силы будем направлять на то, чтобы в городе было тепло", – добавил он.

Пожар на АЭС

Запорожскую АЭС 4 марта непрерывно обстреливали российские захватчики. Снаряд попал в энергоблок. Из-за этого возник пожар. Пожарные не могли попасть на территорию АЭС из-за постоянных атак россиян. Территорию АЭС также пытались заминировать кадыровцы. Однако работникам ГСЧС удалось ликвидировать огонь.

Обращение Орлова: смотрите видео

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