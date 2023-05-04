Мэра Одессы Труханова взяли под стражу

ВАКС решил взять мэра Одессы Геннадия Труханова под стражу. Он имеет право внести залог в 13 миллионов гривен.

Такое решение Антикорсуд принял в рамках дела по заводу "Краян". Труханову изменили меру пресечения.

Ранее Прокуратура требует взять мэра Одессы Труханова под стражу, – ГПК

Почему Труханову изменили "предохранение"

Мэр Одессы не внес 30,866 миллиона гривен залога. Поэтому прокурор обратился в суд с ходатайством об изменении меры пресечения из залога на содержание под стражей с альтернативой внесения залога.

ВАКС заслушал частично удовлетворил ходатайство и применил к обвиняемому меру пресечения – содержание под стражей на 60 дней с альтернативой внесения 13,420 миллиона гривен залога.

Следовательно, Труханова взяли под стражу сразу в зале суда.

Что известно о деле Труханова

Труханова и других чиновников мэрии Одессы подозревают в завладении деньгами из бюджета города. Дело тянется с 2016 года.

Кроме мэра, по делу фигурируют: