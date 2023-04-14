Мэра Полтавы Александра Мамая официально уволили
Источник:САП
Александра Мамая уволили с должности городского главы Полтавы во исполнение приговора суда. 12 апреля комитет Полтавского городского совета выдал ему трудовую книжку с соответствующей записью.
4 апреля Мамая признали виновным в организации растраты более полумиллиона гривен из-за злоупотребления служебным положением. Суд назначил политику пять лет лишения свободы с лишением права занимать должности.
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Детали дела
В рамках расследования установлено, что городской глава, находясь в сговоре с директором и бухгалтером коммунальной организации "Институт развития города", устроил на работу 2 человек. Впоследствии оказалось, что эти лица фактически не выполняли работу на предприятии, а осуществляли ведение домашнего хозяйства в доме городского главы и его близкого окружения.
Для выплаты зарплаты этим людям должностные лица коммунальной организации вносили в табели учета использования рабочего времени недостоверные сведения, что привело к нанесению местному бюджету более полумиллиона гривен убытков.
Наказание позже смягчили
Отмечают, что мэр города полностью возместил нанесенный ущерб, признал свою вину и искренне покаялся. Следовательно, суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности. На основании статьи 75 УК Украины суд уволил Мамая от наказания с испытательным сроком 1 год.
В САП добавляют, что по условиям соглашения мэр обязуется перечислить в Фонд United 24 на проект "Армия дронов" 2 миллиона гривен.
Следует добавить, что другие обвиняемые по делу также признали свою вину и заключили соглашения с прокурором, также утвержденные судом. Следовательно, им назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 1 год и лишением права занимать должности.
Что известно о скандальной фигуре Мамая
- Свой путь городского главы Мамай начал в 2010 году, пишет движение "Честно". Уже через 2 года он стал членом "Партии регионов", однако в феврале 2014 года заявил, что покинул эту политсилу в том же 2012 году.
- В 2014-м Мамай получил самую большую среди городских глав зарплату – 226 тысяч гривен. А перед выборами раздал пенсионерам 640 тонн сахара. В конце концов, эти выборы он выиграл, а в 2017 году снова получал одну из самых высоких зарплат – опережал не только городских глав, но и министров и президента.
- В 2018 году депутаты горсовета сочли работу Мамая неудовлетворительной и досрочно прекратили его полномочия. В сентябре 2020 года Мамая снова избрали городским главой Полтавы – на этот раз от политической партии "За будущее".
- В декабре 2021 года политик в эфире телеканала НАШ заявил, что в российско-украинской войне "идет брат на брата", а с Россией воюют США, а не Украина.