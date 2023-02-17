Запад не хочет иметь дел с властью Путина: чего ждать от Мюнхенской конференции
В центре внимания Мюнхенской конференции этого года будет вопрос об опасности, которую несет Россия. В западных странах сформировалась четкая позиция по поводу нежелания ни общаться, ни вести переговоры с российскими представителями.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог, социолог из Германии Игорь Эйдман. По его словам, Запад не хочет иметь ничего общего с властями России, впрочем, заинтересован в российских оппозиционерах.
Смотрите также Российский Голиаф должен проиграть, – главные тезисы с выступления Зеленского в Мюнхене
Каких результатов ждать от Мюнхенской конференции
Игорь Эйдман подчеркнул, что не ожидает от этого мероприятия каких-либо реальных и практических результатов.
"Это просто не формат для Мюнхенской конференции безопасности. Здесь люди в первую очередь собираются для того, чтобы изложить свое видение стратегических проблем и направлений развития европейской и мировой безопасности", – отметил он.
Политолог добавил, что могут проходить и дополнительные переговоры, впрочем, это будет уже за пределами основной встречи.
Я думаю, что главным результатом будет, что Европа и западный мир повернутся лицом к той угрозе, которая звучит из путинского Кремля, угрозе миру, которую несет путинский режим,
– убежден Эйдман.
К тому же, по мнению западных элит, сидящие в Кремле люди неадекватны. Поэтому важно на Мюнхенской конференции поднять именно этот вопрос.
Игорь Эйдман рассказал, принятие каких решений будут обсуждать на Мюнхенской конференции: смотрите видео
Мюнхенская конференция о России, но без нее
Игорь Эйдман объяснил, что в этом году российских представителей не пригласили на Мюнхенскую конференцию безопасности.
Это доказательство того, что на Западе их уже не воспринимают как политиков, с которыми можно иметь дело и которых нужно слушать, а воспринимают как преступников, которым не место в приличном доме,
– сообщил он.
По словам политолога, пригласили большую делегацию российских оппозиционеров-эмигрантов, среди которых: Гарри Каспаров, Михаил Ходорковский, Жанна Немцова, Юлия Навальная.
"Это знак того, что Запад не хочет иметь дело с путинской Россией, властью, но готов иметь дело и взаимодействовать с антипутинской оппозицией", – пояснил он.
По его мнению, такие действия подтверждают намерение Запада коммуницировать с людьми, выступающими за вывод российской армии с украинских территорий, поддерживают выплату компенсаций Украине и хотят, чтобы Россия навсегда перестала быть угрозой миру и своим соседям.
Мюнхенская конференция: основное
- 17 февраля началась Мюнхенская конференция безопасности. На ней выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он в очередной раз отметил опасность, которую несет российская агрессия, призвал Запад действовать немедленно и передать украинскому народу авиацию для противостояния врагу.
- Напомним, ранее политолог Андрей Вигиринский сообщил, что в этом году к Мюнхенской конференции присоединится и Китай. По его словам, эта страна является глобальным игроком на политическом поле.
- В то же время, политтехнолог Михаил Шейтельман отметил, что для Украины Мюнхенская конференция будет гораздо продуктивнее, чем "Рамштайн-9".
- Он добавил, что при содействии главы Мюнхенской конференции Кристофа Гойсгена на встрече не будет российских и белорусских представителей, что свидетельствует о проукраинской позиции и абсолютном непризнании России и Беларуси.