Запад не хочет иметь дел с властью Путина: чего ждать от Мюнхенской конференции

В центре внимания Мюнхенской конференции этого года будет вопрос об опасности, которую несет Россия. В западных странах сформировалась четкая позиция по поводу нежелания ни общаться, ни вести переговоры с российскими представителями.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, социолог из Германии Игорь Эйдман. По его словам, Запад не хочет иметь ничего общего с властями России, впрочем, заинтересован в российских оппозиционерах.

Смотрите также Российский Голиаф должен проиграть, – главные тезисы с выступления Зеленского в Мюнхене

Каких результатов ждать от Мюнхенской конференции

Игорь Эйдман подчеркнул, что не ожидает от этого мероприятия каких-либо реальных и практических результатов.

"Это просто не формат для Мюнхенской конференции безопасности. Здесь люди в первую очередь собираются для того, чтобы изложить свое видение стратегических проблем и направлений развития европейской и мировой безопасности", – отметил он.

Политолог добавил, что могут проходить и дополнительные переговоры, впрочем, это будет уже за пределами основной встречи.

Я думаю, что главным результатом будет, что Европа и западный мир повернутся лицом к той угрозе, которая звучит из путинского Кремля, угрозе миру, которую несет путинский режим,

– убежден Эйдман.

К тому же, по мнению западных элит, сидящие в Кремле люди неадекватны. Поэтому важно на Мюнхенской конференции поднять именно этот вопрос.

Игорь Эйдман рассказал, принятие каких решений будут обсуждать на Мюнхенской конференции: смотрите видео

Мюнхенская конференция о России, но без нее

Игорь Эйдман объяснил, что в этом году российских представителей не пригласили на Мюнхенскую конференцию безопасности.

Это доказательство того, что на Западе их уже не воспринимают как политиков, с которыми можно иметь дело и которых нужно слушать, а воспринимают как преступников, которым не место в приличном доме,

– сообщил он.

По словам политолога, пригласили большую делегацию российских оппозиционеров-эмигрантов, среди которых: Гарри Каспаров, Михаил Ходорковский, Жанна Немцова, Юлия Навальная.

"Это знак того, что Запад не хочет иметь дело с путинской Россией, властью, но готов иметь дело и взаимодействовать с антипутинской оппозицией", – пояснил он.

По его мнению, такие действия подтверждают намерение Запада коммуницировать с людьми, выступающими за вывод российской армии с украинских территорий, поддерживают выплату компенсаций Украине и хотят, чтобы Россия навсегда перестала быть угрозой миру и своим соседям.

Мюнхенская конференция: основное