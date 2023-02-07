"Путин – Гитлер нового времени": в чем символизм Мюнхенской конференции и какие ожидания Украины
Накануне годовщины полномасштабного вторжения России в Украину, в течение 17 – 19 февраля, должна состояться Мюнхенская конференция по безопасности. У нее есть определенный символизм.
Сам Мюнхен ассоциируется у западных государств с моментом накануне Второй мировой войны, когда им казалось, что с Адольфом Гитлером удалось договориться. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Сергей Гайдай.
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В чем состоит символизм Мюнхенской конференции
Впрочем, у Гитлера были свои планы и это большой исторический урок для всех западных стран. Кроме того, непосредственно Мюнхенская конференция еще известна речью Владимира Путина – "Гитлера нового времени", которой он почти выдвинул ультиматум НАТО.
Настало время, когда Европа и мир именно на Мюнхенской конференции должны сделать выводы из исторических уроков, которые до этого они не делали – только победа и ликвидация этого классического фашистского режима XXI века уберут эту угрозу, которая является проблемой не только для Украины, но и для всего мира, потому что Путин – это Гитлер с ядерным оружием,
– отметил политтехнолог.
По его мнению, именно там мир должен окончательно решить, что не примирение или переговоры со страной-агрессоркой могут обезопасить как Украину, так и остальные страны мира, а только наша победа и полная ликвидация российской государственности.
Гайдай объяснил, в чем символизм Мюнхенской конференции: смотрите видео
Чего ждать от нового "Рамштайна"
Более того, накануне Мюнхенской конференции, 14 февраля, стартует девятая встреча министров обороны стран-союзниц в формате "Рамштайн". На фоне недавних скандалов в Минобороны появлялись слухи, будто главу ведомства Алексея Резникова могут отстранить от должности.
Впрочем, по мнению политтехнолога, Резников останется на своей должности, несмотря на то, что проблемы в ведомстве, безусловно, надо решать. Так, личный фактор министра обороны как коммуникатора сыграл важную роль на "Рамштайне".
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"Никто сейчас рисковать не будет и Резников останется и будет основным спикером и представителем Украины на "Рамштайне", – предположил Гайдай.
По его словам, от встречи с нашими союзниками Украины может ожидать нового оружия. В частности, нашему государству важно получить истребители F-16 и дальнобойные ракеты.
Что известно о нынешней Мюнхенской конференции
- Мюнхенская конференция безопасности в этом году стартует 17 февраля и продлится до 19 февраля. Интересно, что именно во время конференции, которая прошла в прошлом году, Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью о предоставлении оружия нашему государству из-за угрозы со стороны России.
- Известно, что в этом году на мероприятие не было приглашено ни одного представителя российского правительства. Организаторы конференции не желают предоставлять трибуну для распространения кремлевской пропаганды.
- Однако вместо представителей Кремля организаторы пригласили представителей так называемой российской оппозиции. Среди них – бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров и критик путинского режима Михаил Ходорковский.