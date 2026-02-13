Нужна новая система: эксперт по безопасности предположил, что предложат США в Мюнхене
- На конференции по безопасности в Германии вероятно будут обсуждать вопросы восстановления архитектуры безопасности.
- Для Украины важны два фактора: участие в построении системы безопасности и признание России угрозой для Европы.
В Мюнхене начинается 62-я конференция по безопасности. Участие в ней в частности принимает американская делегация, которую на этот раз возглавил госсекретарь США Рубио, и украинская во главе с президентом Зеленским. На повестке дня будет не только вопрос российско-украинской войны, участники будут говорить о сломе архитектуры безопасности.
Такое мнение в эфире 24 Канала высказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, добавив, что если на прошлой конференции хедлайнером был вице-президент США Ди Вэнс, который был в роли "кнута", то на нынешней – Марко Рубио, но в роли "пряника".
Два главных фактора для Украины
По мнению главы Украинского центра безопасности и сотрудничества, Марко Рубио на Мюнхенской конференции может предложить альтернативу тому, что делать, чтобы восстановить архитектуру безопасности в мире. По словам Кузана, после недавнего жесткого противостояния США и Европы по Гренландии видно, что вопрос вокруг Украины часто может отходить на второй план.
Мюнхенская конференция – это о трансатлантической безопасности, а не только европейской. Думаю, что совместно с американцами будет дискуссия о том, как перестроить новую систему безопасности,
– озвучил Кузан.
К сведению! Министр иностранных дел Украины Сибига заявил, что встречи с американской стороной, которые будут проходить в течение Мюнхенской конференции по безопасности, следует расценивать как элемент подготовки к будущим переговорам.
По мнению Кузана, для Украины главными являются два фактора. Первый заключается в том, что любую систему безопасности невозможно построить без украинских возможностей и это все участники должны понимать. Он прогнозирует, что об этом будет говорить во время своей речи в Мюнхене Владимир Зеленский. Второй фактор – признание того, что именно Россия является источником опасности для объединенной Европы.
"Продемонстрировав силу против российской агрессии в более широком смысле, сама по себе Европа может утвердиться как субъект, способный генерировать силу и свое влияние. Думаю, что речь президента Украины будет продолжением его выступления в Давосе, которое стало "холодным душем" для европейцев, но одновременно очень четким указателем", – подчеркнул Кузан.
Глава Украинского центра безопасности подытожил, что несмотря на все именно от позиции Украины зависит реакция ведущих европейских стран. Он убежден, что сегодня важно мнение украинской стороны, а именно ее предложения по достижению безопасности для объединенной Европы.
Конференция по безопасности в Мюнхене: что известно?
В Германию для участия в мероприятии прибывают мировые лидеры. Уже происходит ряд неформальных встреч. Глава МИД Украины Андрей Сибига, который в составе украинской делегации приехал на конференцию, сообщил, что обсудил со своим немецким коллегой необходимость больше давить на Россию, шаги для усиления обороноспособности Украины. Кроме того, он имел разговор и с китайскими представителями.
Президент Украины, который возглавляет делегацию нашего государства на этой конференции, побывал на немецко-украинском предприятии, где изготавливаются беспилотники. Зеленский отметил, что европейцам необходимо думать о мощной оборонной промышленности в союзе с украинцами и американцами. Он заявил, что до конца 2026 года наше государство совместно с Европой планирует открыть 10 совместных производств.
В Мюнхен прибыл генсек НАТО Марк Рютте. Он отличился заявлением в адрес России, которую назвал не медведем, каким она хочет казаться, а по факту "садовой улиткой". Рютте отметил значительные человеческие потери российской армии на фронте и вымышленных ею достижениях. Политик также заверил, что Европа уже движется в направлении того, чтобы наращивать военные возможности, что позволит ей реагировать на возможные угрозы.