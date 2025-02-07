На встрече в Мюнхене Украина надеется обсудить гарантии безопасности, – Ермак

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что на встрече в Мюнхене украинская сторона надеется обсудить введение гарантий безопасности. По его словам, они помогут предотвратить повторную российскую агрессию.

Ермак также подтвердил, что после конференции в конце февраля спецпредставитель Трампа Кит Келлог посетит Киев. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

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Что заявил Ермак о встрече в Мюнхене

Во время своей предвыборной кампании президент США Дональд Трамп пообещал закончить войну в Украине за 24 часа. Однако, пока Россия и Украина "остаются слишком далеко" друг от друга, чтобы подписать соглашение о прекращении огня.

Ермак заявил, что на Мюнхенской конференции украинская сторона, вероятно, обсудит гарантии безопасности, которые помогут предотвратить повторное нападение России. Он также сообщил, что пока еще неизвестно, когда именно Владимир Зеленский встретится с Дональдом Трампом. Однако отметил, что США и Украина уже работают над этим.

Руководитель Офиса Президента вспомнил о визите спецпредставителя Трампа Кита Келлога в Украину и заверил, что украинская власть пытается ускорить работу новой администрации США, поэтому предоставит Келлогу "полную и реальную информацию" о ситуации на поле боя, доставку вооружения и оборудования, а также о нюансах мобилизации.

Я считаю, что важно, чтобы мы прошли эти консультации и переговоры до того, как администрация (Трампа – 24 Канал) будет иметь какие-то планы,

– заявил Ермак.

Он отметил, что украинская позиция заключается в том, что невозможно подготовить план по окончанию войны без участия Украины. По словам Ермака, это может стать большой ошибкой.

Ермак также прокомментировал предложение Трампа относительно обмена редкоземельных металлов на военную помощь США и подчеркнул, что Украина стремится, чтобы американцы видели в ней не только демократическое государство, но и "очень важного и очень интересного стратегического партнера в будущем".