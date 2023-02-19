Вице-президент США официально обвинила режим Путина в преступлениях против человечества

Мюнхенская конференция проходит 17 - 19 февраля. Там мировые лидеры уже сделали несколько важных заявлений по поводу войны в Украине.

Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. Одним из важных выступлений на Мюнхенской конференции стал спич вице-президента США Камалы Гаррис.

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Пионтковский заметил, что большую часть своего выступления Гаррис посвятила обвинениям России в совершении военных преступлений. В заключение политик заявила, что Соединенные Штаты Америки официально выдвигают обвинения России в совершении преступлений против человечества.

Это очень серьезное заявление. Она меняет, если в этом еще была необходимость, отношение к Путинскому режиму и к этой войне,

– добавил оппозиционер.

Детальнее о позиции США

Вице-президент США также заявила о привлечении ответственности не только конкретных виновных в преступлениях, но и все руководство России.

По словам Пионтковского, многие ожидают визита президента США Джозефа Байдена в Варшаву и его важных политических заявлений, которые еще больше подняли бы ставки в этом конфликте. Ведь в это время запланировано выступление Владимира Путина. Ожидается определенная конфронтация на высшем уровне между заявлениями Байдена и Путина.

Поэтому официальное обвинение России в преступлениях против человечества – это серьезная разминка, мягко говоря, для визита Байдена и его заявлений.

– убежден Пионтковский.

Пионтковский о выступлении Камалы Гаррис: смотреть видео

Выступление Камалы Харрис: подробнее