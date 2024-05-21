Нет уверенности, что будет объективный суд, – израильский журналист об ордере для Нетаньяху
Международный уголовный суд направил запрос на оформление ордеров на арест израильского премьера Беньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йова Галанта. Интересно, что с такой просьбой обратился тот же прокурор, который в марте 2022 года выдал ордер на арест Владимира Путина.
Израиль не признает юрисдикции Гаагского суда и не подписывал Римский статут. Об этом 24 Каналу рассказал израильский журналист Цви Зильбер, отметив, что несмотря на это такую новость озадачила страну и выбила всех из колеи.
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Лидеров Израиля поставили в один ряд с ХАМАС
Если ордер все-таки выдадут, то премьер-министр не сможет никуда поехать, ведь для него фактически закроется дорога в 128 стран. Это очень невыгодное положение для любого политика. Сейчас еще ожидают, как будут развиваться события, ведь было только заявление, но не сам ордер.
Вполне возможно, что прокурор даст возможность Израилю озвучить свои аргументы. Ведь против страны выдвинули очень много обвинений, в частности в убийствах, провоцировании голода, нанесении физического вреда. Израиль имеет возможность доказать суду, что все это неправда, а его армия сама ставит к себе очень высокие требования.
Почему нет такого ордера против президента Сирии Башара Асада, который убил 600 тысяч своих граждан, против иранских лидеров или против Реджепа Эрдогана, который бомбил курдские города? Почему-то на это Гаагский суд не реагировал,
– заметил Цви Зильбер.
Прокурор, который обратился за ордером, уже один раз приезжал в Израиль и собственными глазами видел, что сделал ХАМАС во время нападения. Поэтому очень странно, почему он поставил премьера и министра обороны Израиля в один ряд с руководителями ХАМАС, которым также выдвинули обвинения.
Израиль будет сотрудничать, давать показания. Но я не уверен, что суд будет объективен. Вероятно, в его составе будут ливанцы, мусульмане, которые имеют свои убеждения против Израиля,
– подчеркнул Цви Зильбер.
Но такие решения были ожидаемыми, потому что находясь в шоковом состоянии, израильские политики озвучивали достаточно резкие заявления. Надо было сразу подчеркнуть, что Израиль не воюет с народом в Секторе Газа, а только с террористами ХАМАС, которые напали на страну. Поэтому ситуация сейчас очень неприятная и фактически подтверждает, что Израиль не имеет права на самооборону. Зато ХАМАС до сих пор прикрывается гражданским населением.
Ордер на арест Нетаньяху: контекст
- Прокурор МУС Карим Хан обвинил израильского премьера в полной блокаде Сектора Газа, в частности передачи товаров первой необходимости, отключении электроэнергии, водопроводов, нанесению телесного вреда гражданскому населению. Также говорилось о захвате заложников и обстрелах мирных людей.
- Похожие обвинения выдвинули главарям ХАМАС. Им инкриминируют преступления против человечности, пытки, изнасилование, захват в плен, посягательство на человеческое достоинство. Доказательства этого были собраны, начиная с 7 октября 2023 года. Тогда когда террористическая группировка напала на Израиль.
- В Израиле отреагировали на такое заявление Международного суда. Его назвали "проявлением лицемерия и ненависти к евреям". Прокурора, который обратился за ордером, обвинили в антисемитизме. Министр финансов призвал Нетаньяху игнорировать его слова и усилить атаку на ХАМАС.
- Сам Нетаньяху заявил, что решение МУС абсурдное и лицемерное. Более того, оно направлено против всего израильского народа. Он удивился, как прокурор мог сравнить террористов ХАМАС, которые резали, обезглавливали, насиловали и похищали людей, с солдатами ЦАХАЛ, которые "ведут справедливую войну".