Младшая дочь Назарбаева вывела из Казахстана несколько сотен миллионов долларов

Младшая дочь Алия Назарбаева вывела из Казахстана несколько сотен миллионов долларов и совершила за них элитные покупки. Известно, что она продала акции.

За выведенные деньги дочь известного политика Казахстана купила недвижимость в Лондоне и Дубае, а также самолет. Об этом стало известно благодаря иску Назарбаевой в отношении своих советников.

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Младшая дочь Назарбаева вывела из страны более трех сотен миллионов долларов

В 2006 году Алия Назарбаева якобы продала часть пакетов акций, что были в ее распоряжении и получила за них около 325 миллионов долларов. Воспользовавшись услугами финансовых консультантов, она основала фонд в Лихтенштейне и доверила своим советникам 150 миллионов долларов,

– говорится в сообщении.

После вывода средств, Алия Нарарбаева купила:

особняк на севере Лондона в элитном районе Хайгейт за 8,75 миллиона фунтов стерлингов с целью получения вида на жительство в Великобритании;

дом в Дубае за 14 миллионов долларов;

самолет Bombardier Challenger за 18 миллионов фунтов стерлингов.

Про эти приобретения стало известно, благодаря тому, что она подала иск в суд против двух финансовых консультантов, которые помогали ей распоряжаться средствами.

Дочь политика обвинила консультантов в нечестности

Алия Нарарбаєва подала в суд на консультантов в суд с обвинениями в:

нечестности;

незаконном присвоении средств;

сговоре с целью мошенничества;

нарушение фидуциарных обязанностей (речь идет о понятии англосаксонского права, которое регламентирует обязанности доверенного лица);

безосновательном обогащении.

В частности там фигурировала сумма в 165 миллионов фунтов стерлингов, из которых советники якобы недобросовестным путем получали дополнительную прибыль. Впоследствии стороны уладили конфликт конфиденциальным соглашением.

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