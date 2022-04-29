Самому младшему здесь 4 месяца, – командир морпехов на "Азовстали" обратился к Эрдогану
Источник:Habertürk TV
Командир украинской 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский ("Волина") обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Он просит применить к ним процедуру "экстракшн" и вывезти на территорию Турции.
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Командир морпехов на "Азовстали" обратился к Эрдогану
В обращении Волынский подчеркнул, что исполняет обязанности 36 бригады морской пехоты, находящейся в мариупольском гарнизоне и ведущей бои в окружении уже 65 суток.
По его словам, 600 военнослужащих, имеющих ранения разной степени, очень нуждаются в помощи. Также есть немало гражданских и десятки детей, которым необходима помощь – самому младшему 4 месяца.
Пока я обращаюсь с просьбой к уважаемому господину президенту применить к нам процедуру экстракшн, сделать все для того, чтобы вывезти гарнизон Мариуполь на территорию Турции, практически забрать нас из "Азовстали" с гарантиями безопасности с турецкой стороны,
– попросил он.
Командир отметил, что они очень рассчитывают на помощь Турции в их эвакуации.
Обращение Волыни к Эрдогану: смотрите видео
Что происходит в Мариуполе: коротко
- С 1 марта 2022 г. город находится в блокаде российских захватчиков. За это время оккупанты обстреливали Мариуполь и разрушали его, унеся не менее 22 тысяч жизней.
- "Азовсталь" за это время стала убежищем для военных и мирного населения. Оккупанты же делают вид, что гражданских там нет, постоянно обстреливая завод.
- Путин ранее отдал приказ якобы прекратить штурм "Азовстали. Но россияне продолжают бомбить его.
- 28 апреля оккупанты сбрасывали многотонные авиабомбы на военный полевой госпиталь, расположенный на территории завода. В результате обстрела есть погибшие и повторно раненные.
- Зеленский подчеркнул, что сейчас Украина готова к неотложным переговорам по эвакуации людей с завода "Азовсталь" и добавил, что наша сторона ожидает гуманного отношения к этим людям со стороны России.