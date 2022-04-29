Самому младшему здесь 4 месяца, – командир морпехов на "Азовстали" обратился к Эрдогану

Командир украинской 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский ("Волина") обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Он просит применить к ним процедуру "экстракшн" и вывезти на территорию Турции.

Процедура extraction или эксфильтрации предполагает вывод военных и гражданских с места боевых действий в безопасную зону.

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Командир морпехов на "Азовстали" обратился к Эрдогану

В обращении Волынский подчеркнул, что исполняет обязанности 36 бригады морской пехоты, находящейся в мариупольском гарнизоне и ведущей бои в окружении уже 65 суток.

По его словам, 600 военнослужащих, имеющих ранения разной степени, очень нуждаются в помощи. Также есть немало гражданских и десятки детей, которым необходима помощь – самому младшему 4 месяца.

Пока я обращаюсь с просьбой к уважаемому господину президенту применить к нам процедуру экстракшн, сделать все для того, чтобы вывезти гарнизон Мариуполь на территорию Турции, практически забрать нас из "Азовстали" с гарантиями безопасности с турецкой стороны,

– попросил он.

Командир отметил, что они очень рассчитывают на помощь Турции в их эвакуации.

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Что происходит в Мариуполе: коротко

С 1 марта 2022 г. город находится в блокаде российских захватчиков. За это время оккупанты обстреливали Мариуполь и разрушали его, унеся не менее 22 тысяч жизней.

"Азовсталь" за это время стала убежищем для военных и мирного населения. Оккупанты же делают вид, что гражданских там нет, постоянно обстреливая завод.

Путин ранее отдал приказ якобы прекратить штурм "Азовстали. Но россияне продолжают бомбить его.

28 апреля оккупанты сбрасывали многотонные авиабомбы на военный полевой госпиталь, расположенный на территории завода. В результате обстрела есть погибшие и повторно раненные.

Зеленский подчеркнул, что сейчас Украина готова к неотложным переговорам по эвакуации людей с завода "Азовсталь" и добавил, что наша сторона ожидает гуманного отношения к этим людям со стороны России.

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