До конца сохранил верность присяге: под Купянском погиб герой Тарас Григорук

Младший лейтинант Тарас Григорук погиб 10 ноября во время выполнения боевого задания. Герой до последнего вздоха защищал Украину.

Об исчезновении без вести героя узнали 10 ноября. В то же время, родные не теряли надежды.

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Однако теперь, к сожалению, получена официальная информация по воинской части, что младший лейтенант Тарас Григорук, будучи до конца верным присяге, погиб, выполняя боевое задание, в бою с врагом у города Купянск,

– говорится в сообщении.

Тарасу Григоруку было всего 28 лет. Информацию о прощании с героем пообещали обнародовать позже.

Потери Украины – последние новости

Во время выполнения боевого задания в Луганской области погиб 31-летний Анатолий Королевский. Герой был родом из Тернопольщины.

На Донецком направлении погиб воин Михаил Угринюк – герой из Прикапатья. Воин оберегал Украину на самых ожесточенных направлениях фронта. Герой получил ранение, однако вернулся на фронт.

В боях за Украину погиб Артем Сачук – вице-президент федерации шахмат. Обстоятельства гибели героя пока не раскрывают.

Редакция 24 Канала выражает соболезнование родным героя Тараса Григорука. Вечная память защитнику Украины.