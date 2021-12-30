Мне дали 2 минуты, – экс-президент Афганистана о побеге из Кабула

Сбежавший из Кабула после прихода "Талибана" президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что это "было необходимо". Мол, так он пытался уберечь столицу от разрушения.

"Убежал, чтобы спасти Кабул"

Гани заявил, что утром 15 августа не мог и подумать, что это его последний день на должности. Окончательное понимание этого пришло только на борту самолета, по которому политик добирался в Узбекистан, а дальше – в ОАЭ.

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Бывший президент не согласен с утверждением, что он покинул Афганистан в самый важный момент. Гани убежден, что это требовалось не только для сохранения его жизни, но и, мол, для всего населения.

Талибы якобы сначала обещали не заходить в Кабул. Но, по словам политика, "через 2 часа от обещания ничего не осталось".

Две разные группировки талибов наступали с двух сторон. Была угроза, что между ними разразится масштабный конфликт, который приведет к разрушению пятимиллионного города и погрузит жизнь людей в хаос.

– подчеркнул Гане.

Он дал согласие на эвакуацию из Кабула своей супруги и советника по национальной безопасности. Сам президент остался ждать автомобиля, который должен был отвести его в министерство обороны. Однако автомобиль так и не прибыл. Вместо водителя к Гане "с ужасом" пришел глава президентской охраны и сказал, если тот продолжит сопротивление, то "всех убьют".

Гани уверяет, что не вывозил деньги из Афганистана

Руководитель охраны, мол, дал президенту 2 минуты на сборы. Согласно предварительным планам, политик должен был готовиться к вылету в Хост, однако город захватили.

"Я не знал, куда мы улетим. Только после вылета стало ясно, что мы покидаем Афганистан. Все это было очень неожиданно", – признался бывший президент.

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Гани начали обвинять в вывезении крупной суммы наличных из страны. Однако сам политик призывает провести международное расследование, которое бы дказало, что "денег он с собой не взял".

Я не вывозил из страны никаких денег. Все знают, как я живу. Что мне делать с ними?

– подчеркнул Гани.

Во всем виноваты "международные партнеры"

Бывший президент считает, что причиной падения его власти является и то, что он "слишком доверился международным партнерам", а также вывод американских войск из Афганистана. "Вместо мирного процесса мы получили процесс отступления", – отметил политик.

Теперь Гани говорит, что готов взять на себя вину за падение Кабула. Однако он отмечает, что международные партнеры сделали его "козлом отпущения".

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