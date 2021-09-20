Мне не предлагали, – Корниенко о слухах относительно "покупки" депутатов за отставку Разумкова

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заверил, что в парламенте не готовятся к отставке спикера Дмитрия Разумкова. По словам политика, сейчас приоритет – ускоренная подготовка "антиолигархического" законопроекта.

Об этом Корниенко сообщил во время брифинга в Верховной Раде. Нардеп считает неэтичным увольнять человека, когда он находится на больничном, а сейчас у Разумкова – коронавирус.

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Корниенко говорит, что инициатив об отставке спикера не видит

Председатель партии отметил, что процедура отзыва спикера – достаточно четкая. Поэтому, когда депутаты захотят это инициировать, то они это сделают.

Более того, я считаю, что Дмитрий Александрович, несмотря на его позафракционность, несмотря на его личные политические позиции, все-таки выдвиженец нашей партии, монобольшинства. Поэтому этому должна предшествовать встреча председателя Рады с фракцией для разговора. Пока внутри я не вижу таких инициатив,

– отметил Корниенко.

Корниенко говорит, что ему денег в Раде не предлагали

Ранее сам спикер заявил, что есть информация о попытках подкупа депутатов ради "определенных отставок". С этим он планирует обратиться в правоохранительные органы. Корниенко утверждает, что о таком не слышал.

Мне не предлагали, я не предлагал. Далее – это из области работы антикоррупционных органов, они у нас прекрасно работают. Думаю, не будет никаких проблем это все осветить. Но мне кажется, что это больше какие-то слухи,

– добавил парламентарий.

Отметим, что сейчас Разумков находится на больничном из-за уже второго инфицирования коронавирусом. Сам спикер говорит, что за должность не держится и как только инициативу насчет его отставки начнут осуществлять, он выдаст подписные листы.

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Также председатель Верховной Рады сообщил, что уже после того, как он заболел, ему заменили охрану. Однако он это, как давление, не расценивает.