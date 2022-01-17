Мне стыдно, – член конкурсной комиссии в САП о затягивании процесса
Источник:24 канал
В Украине уже более года не могут назначить главного антикоррупционного прокурора. Процесс постоянно затягивается и срывается. Одному из членов комиссии за это стыдно.
Такую позицию в программе "Первые лица" с Еленой Трибушной на 24 канале высказал член конкурсной комиссии по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Роман Куйбида. Он подчеркнул, что есть разные причины такого затягивания.
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"К сожалению, мне стыдно, что этот конкурс растянулся на столько времени. Мне кажется, были для этого и объективные и не объективные причины", – заверил Куйбида.
Он пояснил, что процедура действительно многоэтапная. Однако это не оправдывает такую долгую затяжку, ведь эти все этапы можно было реализовать за 4 месяца.
Мы работаем уже значительно больше. К сожалению, таких пауз в нашей работе много,
– признался член комиссии.
Куйбида: мы были очень близки к решению
В 2021 году главу САП могли уже назначить – комиссия была очень близкой к этому решению.
К сожалению, не хватило 1 голоса для эффективного голосования за результаты конкурса. Пока у нас это решение так и не принято, хотя и остается в нашей повестке дня.
Он надеется, что до конца января комиссия поставит точку в своей работе.
Куйбида прокомментировал затягивание конкурса в САП: смотрите видео
Конкурс в САП: кратко
- Голосование проваливают по разным причинам. В частности, члены не приходят на заседания или не хватает голосов.
- Согласно результатам конкурса, главой САП стал детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко.
- В США призвали в ближайшее время назначить антикоррупционного прокурора, ведь они разочарованы ситуацией.
- Есть угроза, что из-за ситуации в САП Украина останется без помощи международных партнеров.