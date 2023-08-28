Меня не напрягает счастливое общество, но у меня часто нет сил сказать ему свое мнение

Я ранен, потому живу в далеких от фронта городах. Не слышу выстрелов и прилетов снарядов. Поэтому легко прислушиваться к мыслям, которых всегда слишком много.

Меня не напрягает, но...

Нет, меня не напрягает, что вокруг люди радуются жизни. Сам рад, что могу пойти на площадь, где раздается музыка и готовят вкусную лапшу с курицей.

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Но у меня часто нет сил говорить свое мнение. Такое бывает, когда слушаю о "плохих военкомах", которые "забирают по городам пацанов и посылают на убой".

Так же нет сил вспоминать вслух юного друга "Злотого", который добровольно хотел быть тем, кто штурмует лесополосы. Также нет сил писать о том, какой была гибель этого рыжего парня с голубыми глазами.

Меня не напрягает и то, что вокруг много дорогих машин. Знаете, таких авто типа Porsche и Mustang, которые часто завозили, чтобы продать без растаможки в первые месяцы 2022 года.

Но иногда вспоминаю другую машину. Ту, которая сгорела после попадания ракеты вертолета Ка-52. Экипаж этой БМП тогда пытался эвакуировать "Злотого" и другого смелого друга – "Гучи".

Меня не напрягает и то, что люди постят в соцсетях фото с отдыха, где они гуляют с детьми. Но также не могу даже как-то комментировать их нежелание готовиться надеть пиксель.

Возможно, начинается ПТСР. Или просто трудно вспоминать о том, как друг "Гром" махал маленькой дочери в телефоне и говорил: "Пака, целую, маленькая". Он был водителем другого экипажа, потерявшего машину. Но сам уцелел и вызвался идти на штурм в составе пехотной группы. Однажды я сидел и внезапно расплакался, потому что вспомнил об этом ангелочке, который после детского сада вместо площадки иногда будет ходить на могилу с портретом отца.

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Меня совсем не напрягают шутки о том, что сотни тысяч врагов превращаются в пакеты. Но мне тяжело вспоминать, что был другой пакет, разорванный зарядом русского РПГ. Именно в тот кусок полиэтилена собратья пытались собирать части еще одного парня. Он однажды в наряде рассказывал мне очень смешной анекдот и попросил еще отсыпать семечек.

Знаете, я даже не обращаю внимания на то, что многие говорят, что не рождены для войны. Это нормально быть пацифистом в 21 веке. Не буду же я в личные сообщения писать всем о том, как нужно Родину любить. В конце концов могут и не отписать.

Кстати, также мне однажды не отписала одна девушка лейтенант, с которой общались по поводу моих документов для реабилитации. Через несколько недель любимый этой девушки надел ей на палец обручальное кольцо. Гроб закрыли, и его невеста осталась молодой навсегда.

Великий народ готов к сопротивлению только в критические моменты

Я мог бы продолжать это и дальше. Писать позывные, которые буду вспоминать во время перекуров в одиночестве, пока живу. Также мог бы писать другие болезненные истории, в которых лучше не упоминать даже позывные. Помнить и о раненых собратьях, которым трудно поверить, что смогут нормально жить со своими травмами.

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Но я продолжу готовиться к возвращению в строй. Не потому, что очень этого хочу. Просто понимаю, насколько важно заполнить хоть одну пустую ячейку в списке должностей моего подразделения. Но окей, не все такие. Главное, что великий народ великой страны всегда готов к тотальному сопротивлению.

Правда, только в критические моменты. Но в следующий раз российский десант в Гостомеле может быть больше и эффективнее. Потом мы все же закончимся. Население нашей территории еще раз превратится в потомков худших. Тех, кто сможет жить под чужим флагом, молчать в присутствии палачей и надеяться на возрождение такого большого и процветающего государства.

С уважением.