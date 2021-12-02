Мнения украинцев серьезно разделились из-за вопроса двойного гражданства
2 декабря 2021 , 21:25Читати новину українською
Источник:КМИС
Почти половина украинцев не поддерживают идею введения двойного или множественного гражданства в Украине. Соответствующий законопроект в парламент внес Владимир Зеленский.
О том, как украинцы относятся к возможному внедрению в Украине двойного или множественного гражданства, свидетельствуют результаты опроса, проведенного КМИС.
К теме Множественное гражданство в Украине: появился текст законопроекта Зеленского
Отношение украинцев к множественному гражданству
- Согласно результатам исследования, 48% респондентов вообще не поддерживают идею введения двойного или множественного гражданства в Украине.
- В то же время, 24% респондентов за возможность введения двойного гражданства для всех стран без исключений.
- Эта идея также поддерживается 11% опрошенных, но в том случае, если двойное гражданство будет разрешено только со странами-членами ЕС и НАТО.
- 7% респондентов могут поддержать введение множественного гражданства со всеми странами, кроме России.
- Почти 5% выступают за двойное гражданство только с бывшими республиками СССР, еще 5% затруднились с ответом.
Наиболее активно поддерживают идею двойного гражданства жители Востока – 33%, люди в возрасте 18 – 29 лет – 42%, а также 29% выезжавших за границу в течение 2017 – 2021 годов.
Что известно об опросе
Его проводили в период с 22 октября по 12 ноября путем телефонных интервью. Опросили 2003 украинцев в возрасте от 18 лет со всех областей, кроме временно оккупированных территорий.
Статистическая погрешность выборки с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1 не превышает: 2,4% для показателей близких к 50%, 2,1% – для показателей близких к 25%, 1,5% – для показателей близких к 10%.
Законопроект о множественном гражданстве
- На пресс-конференции 26 ноября Владимир Зеленский анонсировал законопроект о множественном гражданстве.
- Уже 2 декабря появился текст документа. Проект закона предусматривает разрешение украинцев официально иметь гражданство или подданство других стран. Однако в правовых отношениях на территории Украины лица с множественным гражданством остаюсь исключительно гражданами нашей страны.