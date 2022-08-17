Много погибших оккупантов: в сети показали разрушенную вражескую базу в Новой Каховке

Наши ВСУ бьют по оккупантам с динамической точностью. Очень несладко захватчикам на Херсонщине.

Особенно их поражают и достают в Новой Каховке. Появились свежие кадры из разрушенной базы противника.

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Техника стала обгоревшим металлом

По Новой Каховке прилетало не раз. Там это покурили не в том месте и огонь разошёлся на вражеские склады. Так ВСУ попали в место скопления врага. Одно из таких метких "мест курения" показали на фото и видео. С виду она похожа на огромную свалку металлолома. Оккупантов в Украине ничего лучше и не ждет.

В Страткоме ВСУ рассказали, что предварительно известно о том, что удалось уничтожить от 10 до 15 оккупантов. Намекнули, что примерно такое же количество готовится на выход.

Данные уточняются.

Уничтоженная база врага: смотрите видео

По базе работали HIMARS

Блогер Денис Казанский также поделился результатами ликвидации вражеского личного состава и техники на базе Новой Каховки. По его данным, так поработали РСЗО HIMARS.

Более того, сам оккупант в соцсети признался, что погибли во время удара 12 российских солдат, а еще 10 ранены. Он спасся, потому что был в больнице в тот момент. И надеемся, что это ненадолго. Вскоре и его земля выбросит.

Разбитая база оккупантов / Фото с телеграма Дениса Казанского

Удары по врагу в Новой Каховке

О мощных атаках на россиян начали сообщать еще в июле. Так, во временно оккупированной Новой Каховке поздно вечером 11 июля прогремели взрывы. Местные жители сообщили о детонации боекомплектов на складе оккупантов.

Также ВСУ устроили врагам на Херсонщине "горячую" ночь и на 29 июля. Под меткие удары наших военных попали сразу пять целей противника. Особенно досталось врагам в Бриловке. А возле Новой Каховки тогда сбили 2 цели.

А еще в Новой Каховке точно работают наши партизаны. На одного из гауляйтеров города 6 августа покушались. К сожалению, он в тяжелом состоянии, а мог отправиться на концерт кобзона.

Вы должны увидеть, как пылали вражеские базы: смотрите видео