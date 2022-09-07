Многие значительные события происходили зимой, – военный эксперт опроверг известный стереотип

ВСУ продолжают значительно истощать врага и постепенно освобождать украинские территории. Существуют разные мнения относительно того, как будут развиваться события на фронте зимой.

По мнению военного обозревателя Дениса Поповича, если есть определенный успех, его необходимо развивать. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

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Зима не остановит боевые действия

Позиция военно-политического руководства Украины состоит в том, что необходимо завершить боевые действия до конца 2022 года. Если произойдет так, что мы перейдем в зиму, Попович не считает, что это поставит на паузу боевые действия. Да, из-за дождей могут быть проблемы с передвижением техники. Однако военный обозреватель подчеркнул: многие значительные события в истории происходили именно зимой. К примеру, бои за Дебальцево в 2015 году, битва под Москвой 1941 года, битва за Сталинград 1942 – 1943 годов и другие.

Если она будет холодная, земля замерзнет, не будет больших проблем с ведением боевых действий. Может быть период начала ноября, конца зимы и ранней весны – что-нибудь может остановиться. Но зима не останавливает боевые действия практически никак,

– убежден Попович.

Оккупанты считают зиму своим "звездным временем"

У россиян есть убеждение, что именно зима позволит им переломить ход войны в Украине, ведь это – "их время". Аргументируют это историческими событиями, происходившими в зимний период. На самом деле они оказали существенное влияние на развитие тех или иных событий в стратегическом масштабе – войны с Наполеоном и Второй мировой войной на территории Советского союза.

Следует помнить, отметил Попович, что украинские военные воевали в рядах советской армии. Вспомним, что существовали 4 украинских фронта, участвовавших в уничтожении немецкой армии в советском союзе.

Этот стереотип нужно раскладывать по полкам. Он всего лишь стереотип. Я думаю, что украинские войска при условии соответствующей логистики и обеспечения зимней формой одежды способны воевать зимой не хуже россиян,

– подчеркнул он.

Обратите внимание – потери россиян по состоянию на 7 сентября: смотрите видео