Почти во всех областях Украины прозвучала тревога из-за "Калибров": взрывы прогремели во Львове

В ночь на 6 июля во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога. Враг атаковал "Калибрами".

Людей призывают уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом. Она спасает жизнь.

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Людям напоминают, что следует доверять только новостям из официальных источников. Российские захватчики ведут активную информационную войну и атакуют украинцев не только дронами и ракетами, но и фейками. Нужно быть внимательными и заботиться о своей информационной безопасности.

Сигналы об отбое прозвучали в столице и западных областях.Продолжаются взрывы во Львове.Отбои пошли в северных и центральных областях.Мэр Львова Андрей Садовый призвал жителей города оставаться в укрытиях и не подходить к окнам. В Воздушных силах говорят, что повторные взрывы – работа ПВО.Во Львове снова очень громко. Ранее глава ОВА Максим Козицкий предупредил о новых угрозах.На Юге – отбой ракетной угрозы.Во Львове прогремел взрыв.На Львовщине и Тернопольщине работает ПВО.Украинцев предупредили, что на Запад летят несколько ракет.В Воздушных силах заявили, что есть ракетная угроза для западных областей.Почти по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Об угрозе не уведомляют только жителей Донецкой области.Воздушную тревогу объявили на Волыни и Буковине.Воздушные силы призвали Киев и область находиться в укрытиях. Возможна работа ПВО.Воздушные силы ВСУ предупредили, что несколько "Калибров" следуют из Черного моря на Север.О ракетной опасности сообщили жителям Харьковской и Сумской областей. Кроме того, предупреждают о возможной атаке БПЛА.Воздушную тревогу объявили в Винницкой области.Об угрозе извещают жителей Черниговской и Житомирской областей.Воздушную тревогу объявили в Киеве.Воздушная тревога также была объявлена в Черкасской и Полтавской областях.Виталий Ким - глава Николаевской ОВА - подтвердил, что летят вражеские "Калибры".Телеграмм-каналы сообщили, что в воздушное пространство Украины входят первые ракеты. Людей просят оставаться в местах безопасности.Воздушная тревога была объявлена в таких областях: Одесская, Николаевская, Херсонская, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская.В Воздушных силах заявили, что есть угроза ракетной атаки для Юга. Российские оккупанты могут атаковать "Калибрамы".