От Львова до Киева объявили воздушную тревогу

Во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога. Сирены в Хмельницком, Львове, Киеве, Волыни, Ровно, Тернополе.

Всех людей призывали немедленно перейти в укрытие. О тревоге начали сообщать ориентировочно в 01:37 21 марта.

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В ряде областей воздушная тревога

Внимание! Воздушная тревога! Всем в укрытие,

– сообщили местные власти.

В частности, сирены раздаются в:

Киеве и области;

Львове и области;

Тернополе и области;

Ровно и области;

Лубнах;

Хмельницком и области;

Луцке и область.

Ивано-Франковске и области.

Людей просят находиться в укрытии до объявления отбоя воздушной тревоги. Ведь возможна атака России.

Что делать, если услышали звук сирены – смотрите видео