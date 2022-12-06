Запасы заканчиваются: Россия использует ракеты, сделанные за 2 месяца до атаки

В России заканчиваются запасы вооружения, в частности, ракеты, которые она запускает по городам Украины. Подтверждением тому является тот факт, что значительную часть крылатого оружия оккупанты изготовляли на скорую руку всего несколько месяцев назад.

Британские расследователи Conflict Armament Research недавно опубликовали материал, подтверждающий, что российские крылатые ракеты "совсем свежие". Они подробно изучили номера, которыми было маркировано оружие, и пришли к выводу, что Кремль изготовил это вооружение всего несколько месяцев назад.

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Доказательства того, что у России заканчивают запасы оружия

На самом деле в этой ситуации есть две стороны: первая – наш враг использовал почти все запасы оружия, а вторая – он все еще может производить новые ракеты, несмотря на санкции. Собственно, ракеты класса "воздух-земля" Х-101, которые изучали британские расследователи, оккупанты выпустили по Киеву 23 ноября – тогда была одна из самых массированных атак на наше государство.

Скажем, маркировки на двух ракетах указывают, что их изготовили в период с июля по сентябрь 2022 года и в период с октября по ноябрь этого года. Последние восемь цифр производственного кода оружия начинаются с "33208". Цифры "32" означают, что оружие было изготовлено в третьем квартале 2022 года.

На картинке ниже видно, что последние восемь цифр кода оружия – "34210". Цифры "42" свидетельствуют, что эту ракету сделали в четвертом квартале 2022 года.



Обломок ракеты Х-101, найденной в Киеве 23 ноября / Картинка Conflict Armament Research

В общей сложности на каждой ракете типа Х-101 указан 13-значный код. 6 и 7 цифры с конца позволяют определить, когда было сделано оружие.



Что означает код на ракете / Картинка Conflict

Кроме того, следует отметить, что расследователи исследовали другие крылатые ракеты и все же констатировали, что некоторые из них были изготовлены в 2018 году. Однако сам факт того, что некоторое оружие совершенно новое, уж очень красноречив.

Каков запас высокоточных ракет в России

Недавно представитель украинской разведки Андрей Юсов отметил, что запасы высокоточных ракет у Кремля на критически низком уровне. Однако крылатых ракет типа С-300 у врагов еще много – ими преимущественно оккупанты обстреливают и будут обстреливать фронтовые регионы, в частности, Запорожье, Херсон, Харьков, Сума и другие области.