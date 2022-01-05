"Много недостойных": США не планируют отвечать на все пункты "гарантий безопасности" России

США не планируют соглашаться на все пункты, которые предложила Россия в так называемых "договорах о безопасности".

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга. Она прокомментировала требования, которые выдвигает Россия в отношении НАТО.

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В Белом доме раскритиковали определенные требования Москвы

Псаки подчеркнула, что Вашингтон не планирует отвечать на все требования Москвы по так называемой стратегической безопасности. Некоторые из них, заметила пресс-секретарь Байдена, "этого просто не заслуживают".

Вместе с тем, в Белом доме не исключают, что прогресс в переговорах с Россией возможен.

Какие вопросы планируют обсудить США

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что во время следующих переговоров представители Вашингтона будут поднимать вопрос вторжения России в соседние страны, а так же использование химического оружия на чужой территории.

Мы и наши союзники будем поднимать эти и другие темы с Россией в ближайшие дни и недели,

– добавила Псаки.

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Что известно о так называемых "договорах безопасности" от России

В декабре российский МИД обнародовал на рассмотрение США и НАТО так называемые "договоры о безопасности".

В этих документах Россия фактически требует нерасширения НАТО на восток. Речь идет о том, чтобы не позволить присоединение к Альянсу Грузии и Украины.

Ранее в Госдепе уже назвали некоторые пункты неприемлемыми.

НАТО будет обсуждать с Москвой эти "ультиматумы" 12 января на заседании Совета Россия – НАТО.

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