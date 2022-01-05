Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі під час брифінгу. Вона прокоментувала вимоги, які висуває Росія щодо НАТО.
До теми США не обговорюватимуть з Росією у Женеві питання НАТО, – Держдеп
У Білому домі розкритикували певні вимоги Москви
Псакі наголосила, що Вашингтон не планує відповідати на всі вимоги Москви щодо так званої стратегічної безпеки. Деякі з них, зауважила прессекретарка Байдена, "цього просто не заслуговують".
Разом з тим, у Білому домі не виключають, що прогрес у перемовинах з Росією можливий.
Які питання планують обговорити США
Речниця Білого дому зауважила, що під час наступних перемовин представники Вашингтона підійматимуть питання вторгнення Росії в сусідні країни, а також використання хімічної зброї на чужій території.
Ми та наші союзники будемо піднімати ці та інші теми з Росією в найближчі дні та тижні,
– додала Псакі.
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Що відомо про так звані "договори безпеки" від Росії
- У грудні російське МЗС оприлюднило на розгляд США та НАТО так звані "договори про безпеку".
- У цих документах Росія фактично вимагає нерозширення НАТО на схід. Мовиться про те, щоб не дозволити приєднання до Альянсу Грузії та України.
- Раніше у Держдепі вже назвали деякі пункти неприйнятними.
- НАТО обговорюватиме з Москвою ці "ультиматуми" 12 січня на засіданні Ради Росія – НАТО.
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