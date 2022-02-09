В многоэтажке Абу-Даби прогремел мощный взрыв: видео инцидента
9 февраля 2022 , 09:14Читати новину українською
Источник:Express
В столице ОАЭ 8 февраля прогремел мощный взрыв. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
Местные жители подумали, что в здание попала ракета
Трагедия случилась в многоэтажке на улице Хамдан в центре Абу-Даби. По данным СМИ, впоследствии в городе прогремел еще один взрыв.
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Мощный взрыв спровоцировал сильный пожар. Местные жители даже подумали, что в здание выпустили ракету. Однако управление гражданской обороны Абу-Даби заявило, что инцидент произошел из-за взрыва газового баллона.
В ведомстве заверили, что никто не пострадал, а пожар взяли под контроль.
Смотрите видео сильного взрыва в Абу-Даби:
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