Чернышов анонсировал, когда в Украине подготовят закон о множественном гражданстве

В Украине пока запрещено на законодательном уровне множественное гражданство. Наше государство подготовит окончательный вариант закона, который позволит иметь паспорта нескольких государств, до конца 2025 года.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова вице-премьер-министра – министр национального единства Украины Алексея Чернышева в интервью итальянскому изданию La Repubblica.

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Что сказал Чернышов о законе о множественном гражданстве

Алексей Чернышов, говоря об украинской диаспоре, отметил, что сейчас за пределами страны находится более 20 миллионов украинцев. Среди них примерно 5 миллионов – вынужденные мигранты, которые покинули Украину после полномасштабного вторжения.

"Мы не будем заставлять кого-то возвращаться, это должно быть добровольным процессом. Задача министерства – объединить всех украинцев и в стране, и за рубежом", – объяснил вице-премьер.

Он также отметил, что в Украине все же примут закон, который позволит двойное гражданство, что сейчас запрещено.

Закон будет готов до конца года,

– подчеркнул он.

Кроме того, Чернышов отметил, что министерство национального единства разрабатывает электронную платформу для украинцев, которые вынужденно покинули страну. Она станет полезным инструментом поддержки: позволит искать работу, жилье и получать необходимую информацию.

По словам министра, еще идет подготовка к открытию Центров единства (Unity Hubs) в европейских столицах, в частности в Риме.

"Также есть идея унифицировать учебные программы, которые изучают украинские дети за рубежом, с нашими национальными стандартами", – добавил Алексей Чернышев.

К слову, ранее Верховная Рада поддержала за основу законопроект о введении института множественного гражданства в Украине. Ко второму чтению парламентарии должны учесть предложения и замечания, в частности Всемирного Конгресса Украинцев, а по результатам отдельного голосования документ направят на экспертизу Конституционного Суда Украины.

В этом проекте закона предусмотрены случаи, когда человек может приобрести множественное гражданство. Среди них: одновременное приобретение ребенком по рождению гражданства Украины и гражданства другого государства, автоматическое приобретение гражданином Украины другого гражданства в результате брака с иностранцем и тому подобное.