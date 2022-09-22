На наших глазах уже начался развал режима путина, его ненавидят все, – Пионтковский

На фоне многих дипломатических, политических и, конечно, военных успехов и побед Украины, среди которых освобождение Харьковщины, продолжение наступления ВСУ, возвращение из плена наших героев, происходят очень важные процессы в москве.

Уже все проклинают путина

Об этом 24 каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. По его словам, сейчас на наших глазах происходит распад путинского режима.

Обратите внимание Наступление ВСУ стало последней точкой, – генерал назвал причины, почему россия объявила мобилизацию

Ведь, если посмотреть российские соцсети, сейчас путина проклинают все – и противники войны, и миллионы людей, которых в любой момент могут схватить и отправить на фронт. Это делают уже сейчас.

"Утром идут сообщения, что этот указ реализуется жесточайшим образом. Уже забыты слова о том, что будут отправлять только самых опытных людей. Хватают тех людей, которые никогда не имели никакого отношения к войне", – отметил он.

У меня даже создается впечатление, что, может, военкоматы, реализующие этот указ, делают это специально в такой дерзкой манере, чтобы вызвать всенародное возмущение против путина и свергнуть его,

– предположил Пионтковский.

Между путиным и военным командованием нарастает напряжение

Публицист подчеркнул, что между российским диктатором и генералами сейчас очень серьезное напряжение. Ссылаясь на статью The Washington Post, он заметил, что между ними назревает огромный конфликт.

Ведь когда армия терпит поражение, появляется основной вопрос: кто виноват – фюрер или генералы? И фюрер, то есть путин, конечно, хочет, чтобы виновными были генералы. Поэтому он и вмешивается конкретно в приказы боевых командиров на фронте через генштаб.

"Все это ведет, конечно, к полному разрыву режима. Я всегда говорил, что если будет освобожден Херсон или разрушен крымский мост, это произведет шоковое впечатление на российский народ и путин потеряет власть. А сейчас скажу, что любой заметный успех украинской армии, взятие, например, Лимана уже будет концом путина", – считает Пионтковский.

Полный стрим с Андреем Пионтковским: смотрите видео

Планы на мобилизацию в россии