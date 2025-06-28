Некоторые категории военнообязанных имеют право на отсрочку. Впрочем, некоторые из них уже потеряли такую возможность.

24 Канал рассказывает, кто потерял право на отсрочку в 2025 году.

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Кто потерял право на отсрочку

Некоторые военнообязанные активно шли получать высшее образование, надеясь таким образом избежать мобилизации.

Однако сейчас закон позволяет давать отсрочку не всем студентам. Ее могут получить только те, кто учится на дневной или дуальной форме обучения, получая высший предыдущий уровень образования.

Поэтому просто 2 или 3 высших образования не дают военнообязанным возможности избежать призыва.

Также ранее был снижен призывной возраст, поэтому отсрочку потеряли мужчины 25 лет и старше.

Не имеют такого права также многодетные родители с задолженностью по алиментам. В ТЦК смогут проверить это.

Также в 2025 году лишили права на отсрочку работников предприятий, учреждений и организаций Минобороны.

К слову, в августе 2024 года без права на отсрочку остались военнообязанные, которые ухаживали за родителями второго супруга с инвалидностью 1 или 2 группы. Теперь это можно сделать только в случае ухода за собственными родителями-инвалидами.

Не сможет получить отсрочку также и сводный брат погибшего на войне.