Какие серьезные риски есть в процессе мобилизации заключенных

Более 3 тысяч осужденных уже написали заявления на условно-досрочное освобождение от отбывания наказания для службы в армии. Хотя, возможно, количественно они усилят ВСУ, однако неизвестно, как будут вести себя заключенные за пределами тюрем.

Об опасности, связанной с мобилизацией осужденных 24 Каналу рассказал Владислав Селезнев – военный эксперт. Напомним, что мобилизованные осужденные будут нести службу в штурмовых подразделениях. Пока же мобилизованные лица не участвуют в боевых действиях, ведь проходят подготовку.

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Риски мобилизации заключенных

Более 600 заключенных вышло из тюрем и присоединились к Силам обороны в рамках мобилизации, о чем сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська. Он отметил, что его ведомство наблюдает за соблюдением норм мобилизации заключенных.

Есть ряд рисков, на которые связаны с этим процессом.

Это чрезвычайно тяжелый контингент, с которыми раньше я работал. Позорное явление дедовщина, с тех пор, как субкультура тюрем попала в армейскую среду, досталось нам "в наследство" от Советского Союза. Очень не хочу, чтобы дедовщина, которая уже была искоренена в современной украинской армии, снова вернулась в наше войско, потому что это на самом деле серьезная проблема,

– подчеркнул Владислав Селезнев.

В Украине, перед принятием законопроекта об осуждении мобилизованных, наработали определенный порядок и правила, как будет проходить процедура. Однако, военный эксперт считает, что проблемы все равно будут возникать.

"Думаю, мы будем иметь больше хлопот, чем реальной выгоды от того, что в ряды украинской армии будут приобщаться бывшие заключенные. К тому же есть дискуссия в вопросе, почему столько заключенных согласилось пойти в ВСУ", – добавил Селезнев.

Сейчас в учреждениях исправительной системы Украины находится около 46 тысяч человек – часть из них находится в следственных изоляторах. Дело в том, что в начале полномасштабного вторжения только 363 осужденных откликнулось на призыв Владимира Зеленского защищать страну – когда буквально стоял вопрос ее выживания.

"Видимо, это именно тот процент, который был готов среди заключенных взяться за оружие для того, чтобы защищать Украину. С какими соображениями сейчас идут заключенные в армию – непонятно. Но я не исключаю, что некоторый процент из тех, кто выйдет из тюрем, просто пытается избежать дальнейшего наказания", – подытожил военный эксперт.

Мобилизация осужденных: что известно