Мобилизация в сентябре: кто может проходить службу по месту жительства
Часть военнообязанных могут проходить службу по месту жительства. Соответствующие категории закреплены законодательством.
Кто именно может служить по месту жительства, рассказывает 24 Канал. Заметим, что мобилизацию в Украине продлили до 15 ноября.
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Кто может служить по месту жительства: подробный список
В соответствии с 23 статьей Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", лица с инвалидностью, а также лица, указанные в абзацах четвертом – двенадцатом части первой, в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию и только по месту жительства.
В частности, это:
- женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;
- женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;
- женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
- женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболевания, онкологическими, онкогематологическими заболевания, детским церебральным параличем, тяжелым диабетом I типа (инсулинозависимый), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, ребенка, получившего тяжелую травму, что требует трансплантации органа, требует паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленными центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализующей государственную политику в сфере здравоохранения, но которому не установлена инвалидность;
- женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;
- усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;
- занятые постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;
- имеющие жену (супруга) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать;
- опекуны лица с инвалидностью, признанного судом недееспособным;
- лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы;
- лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требующим постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход.
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Зеленский хочет разобраться с понятием ограниченной пригодности
Накануне в вечернем обращении Владимир Зеленский заявил, что хочет разобраться с понятием ограниченной пригодности. Президент отметил, что с этой просьбой к нему обращаются почти все командиры украинской армии.
"Очень долго это понятие позволяло манипулировать в вопросах комплектации подразделений. В частности, боевых бригад", – подчеркнул глава государства.
Также Зеленский добавил, что все относительно пригодности или непригодности к военной службе должно быть максимально четким. Поэтому в ближайшее время он планирует прояснить все аспекты понятия ограниченной пригодности.