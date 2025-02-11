Ипотека под 0%, 2 миллиона гривен, право выезда за границу: все о контракте с ВСУ для молодежи
Министерство обороны обнародовало детали нового контракта с Вооруженными Силами Украины для украинской молодежи. Этот проект называется "Контракт 18 – 24".
Контракт, подписанный на год службы, предусматривает большие финансовые пакеты и возможности для молодых защитников. Все, что известно о "Контракте 18 – 24" с ВСУ – читайте в материале 24 Канала.
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Что говорят в Минобороны о новом контракте для молодежи
В Министерстве обороны Украины рассказали, что этот проект открывает для добровольцев в возрасте 18 – 24 года новые возможности. В частности, достойное финансовое вознаграждение, профессиональную боевую подготовку по стандартам НАТО и социальные гарантии, которых не дает ни одна гражданская профессия.
Главный акцент заключения контракта, по данным Минобороны, – это добровольность. Так, подписания этого контракта является сознательным выбором каждого, кто хочет сделать вклад в защиту страны и получить реальные возможности для личного развития.
"Контракт 18 – 24" – это не принуждение, не мобилизация и не обязанность. Это возможность для людей сделать сознательный выбор, получить боевой опыт и финансовую стабильность всего за один год. Доброволец сам решает: продолжать ли службу, или вернуться к гражданской жизни, имея уникальные перспективы,
– заявил министр обороны Рустем Умеров.
Какие финансовые возможности предлагает контракт
По данным Минобороны, в "Контракте 18 – 24" предусмотрено финансовый пакет в размере 1 миллиона гривен только за подписание контракта. 200 тысяч гривен молодые защитники получают сразу после подписания контракта, а еще 800 тысяч – двумя частями на время действия контракта.
Кроме того, молодые военнослужащие могут получить дополнительно ежемесячное денежное обеспечение до 120 тысяч гривен. К этому также добавляются доплаты за боевые задачи. То есть в целом защитники 18 – 24 года, подписавших контракт, за год службы могут получить до 2 миллионов гривен.
Что за возможности и гарантии дает этот контракт
В Минобороны также отметили, что молодым защитникам, которые решили подписать этот контракт с ВСУ, будут доступны соответствующие возможности:
- бесплатный проезд и коммунальные льготы;
- обучение в учебных заведениях в пределах квот за средства государства, после окончания контакта;
- право на выезд за границу после 1 года службы;
- возможность самостоятельно выбрать место прохождения ВВК.
К тому же военнослужащим 18 – 24 года, подписавших контракт, будут доступны такие социальные гарантии:
- ипотека под 0.0% годовых после окончания контракта (в рамках инициативы еОселя)
- выбор части и специальности
- компенсация аренды жилья на время службы
- медицинское обеспечение, стоматология и зубопротезирование
Также законом гарантировано освобождение от мобилизации на 12 месяцев после завершения контракта.
Как можно подать заявку на подписание контракта
В министерстве обороны рассказали, что подать заявку на "Контракт 18 – 24" можно на сайте 18-24.army.gov.ua или через приложение Резерв+ с ближайшим обновлением.
Далее процесс будет включать консультацию с рекрутером, подписания контракта и прохождения подготовки в боевых подразделениях.
Какая подготовка происходит к "Контракту 18 – 24"
Заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса рассказал журналистам "Мы-Украина", что сейчас идет подготовка к проекту с контрактами для украинцев 18 – 24 года. Тестировать проект будут на отдельных бригадах ВСУ.
Сейчас это тестовый проект, который является краткосрочным контрактом для граждан Украины от 18 до 24 лет, и с присутствующей финансовой мотивацией, также с отдельными бонусами в виде отсрочки после завершения контракта сроком на год и правом выезда за границу. Мы попробуем затестить проект на отдельных бригадах,
– рассказал Палиса.
Он также добавил, что это лишь первый этап из большей программы, где говорится о возможности подписания мобилизованными гражданами Украины контакта с четкими сроками и финансовыми бонусами. В частности, говорится о том, чтобы отказаться от мобилизации.