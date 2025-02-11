Молодежь до 25 лет, которая ранее пришла в ВСУ, тоже может получить миллион гривен, – Минобороны
В Украине вскоре вступят в силу новые контракты с ВСУ для молодежи 18 – 24 года, которые предусматривают предоставление 1 миллиона гривен только за их заключение. Добровольцы до 25 лет, которые присоединились к армии еще до нововведений, также смогут получить эти деньги.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Лазуткина в эфире национального марафона. Присоединиться к проекту "Контракт 18 – 24" могут также как мужчины, так и женщины.
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Как молодежь до 25 лет в ВСУ может получить миллион гривен
Дмитрий Лазуткин отметил, что было бы несправедливо пренебречь теми людьми, которые после полномасштабного вторжения России против Украины присоединились в ряды Вооруженных Сил Украины, и которым сейчас нет 25 лет. Поэтому для них также предусмотрена денежная выплата.
Выплата денежного вознаграждения в размере 1 миллион гривен предусмотрена также военнослужащим рядового, сержантского и старшинского состава, которые присоединились к войску в возрасте до 25 лет еще до того, как новые условия контракта вступили в силу,
– сказал представитель Минобороны.
Он также подчеркнул, что эти люди могут обратиться к своим командирам и узнать об алгоритме получения соответствующего денежного вознаграждения.
Что известно о новых контрактах для молодежи из ВСУ
- В Минобороны 11 февраля обнародовали детали относительно новых контрактов для молодежи 18 – 24 года. За год службы защитники смогут получить 2 миллиона гривен денежной выплаты, из которых 1 миллион – только за подписание контракта.
- Кроме того, военнослужащим будут предоставлены социальные гарантии и возможности. В частности, ипотека под 0%, бесплатный проезд и право на выезд за границу через год службы.
- Сейчас подать заявку на "Контракт 18 – 24" можно на сайте 18-24.army.gov.ua или через приложение Резерв+ с ближайшим обновлением.