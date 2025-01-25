Мобилизация снова по-новому: у Зеленского рассказали об изменениях в отношении 18 – 25-летних

В Офисе президента Украины запланировано предложить изменения в законодательство и указы президента относительно призыва мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Речь идет о добровольном контракте для мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на советника Департамента по вопросам национальной безопасности и обороны ОПУ Николая Щура в комментарии для ТСН. Предложения могут быть рассмотрены на Ставке Верховного главнокомандующего.

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Какие изменения в мобилизации 18 – 25-летний могут произойти

Щур сообщил, что в ОП в ближайшее время планируют предложить изменения в законодательство и указы президента, которые касаются призыва мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.

Будет целый комплекс изменений и в законодательство, и в указы президента. Предполагается внесение разного уровня изменений в документы. Думаю, ближайшие дни будет презентация. Сейчас согласовываются технические детали, что-то еще может измениться. Работала рабочая группа, создана из представителей Минобороны, Генерального штаба, общественных организаций. Наработанная концепция,

– поделились в ОП.

Чиновники не исключают, что эти предложения могут быть вынесены на рассмотрение на Ставке Верховного главнокомандующего.

Может ли начаться принудительная мобилизация 18-летних

В Офисе президента отмечают, что речь идет исключительно о добровольном контракте для мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, которые не подлежат мобилизации. В частности, их хотят мотивировать финансовыми стимулами.

В то же время бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев отмечает, что важно учитывать разницу в физической выносливости между 18 – 20-летними и теми, кому 23 – 25 лет.

Я думаю, что этот фактор остается ключевым. Во-вторых, в рамках национального законодательства граждане в возрасте от 18 лет и сейчас могут заключать контракты на добровольной основе и призываться в украинскую армию,

– заявил Селезнев.

Он добавляет, что введение стимулов и бонусов для этой категории граждан является положительным шагом. По его мнению, поиск способов поощрения призыва мужчин в возрасте от 18 до 25 лет является важным, ведь любые меры, которые способствуют усилению мобилизационных процессов, только укрепляют обороноспособность страны.

Также Селезнев отмечает, что ребята в возрасте 18 – 25 лет на поле боя являются более эффективными по сравнению с военными в возрасте за 50.

Будет ли чем вооружить новых военных

Селезнев ответил на вопрос журналистов о том, достаточно ли в Украине оружия, чтобы вооружить новых военных.

Часто мы слышим от тех, кто находится на поле боя о том, что не хватает именно личного состава. Кейс поставок военной техники и вооружения от наших в частности заокеанских партнеров позволяет нам достаточно уверенно пройти первую половину 2025 года. Поставки являются постоянными и они не остановлены. Поставки вооружения и боеприпасов происходят, об этом президент Зеленский сказал во время форума в Давосе,

– ответил военный эксперт.

Он также отметил, что вопрос обученных и мотивированных военных всегда является актуальным, ведь именно личный состав защищает территорию. По мнению Селезнева, эта инициатива может принести пользу, поскольку позволяет найти компромиссные решения

Селезнев отмечает, что военная история разных времен имеет примеры привлечения 18-летних к боевым действиям, в частности во время Второй мировой войны.

"Например, война во Вьетнаме длилась 15 лет. Ребята в возрасте от 18 лет так же были участниками. Здесь вопрос даже не столько в возрасте, сколько в надлежащей подготовке. А здесь нам есть над чем работать – с персоналом учебных центров, полигонов и другими", – добавил Селезнев.

Напомним, что накануне Владимир Зеленский в очередной раз отверг призывы партнеров по снижению мобилизационного возраста. Он отметил, что это лишь приведет к большему количеству людей на фронте без оружия.