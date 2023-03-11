Делают ли заболевания крови непригодным к военной службе в Украине

11 марта 2023, 15:14
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В стране продолжается всеобщая мобилизация, все призывники должны пройти военно-врачебную комиссию (ВЛК). На нем делают вывод о пригодности к военной службе.

Заметим, что полный перечень заболеваний, временно или полностью освобождающих военнообязанных от службы, ранее публиковал 24 Канал. Означают ли заболевание крови непригодность к военной службе – рассказываем дальше.

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Заболевания крови, делающие непригодными к службе в армии

На основании заключения военно-врачебной комиссии делается вывод о пригодности или непригодности к службе. Исключить из военного учета могут граждан с такими заболеваниями крови, как:

  • быстро прогрессирующие болезни со значительными нарушениями функций анемии,
  • нарушение свертывания крови,
  • геморрагические состояния,
  • другие заболевания крови или нарушения с привлечением иммунного механизма.
Обратите внимание! В стране уже более года идет военное положение и общая мобилизация населения. К службе в армии подлежат мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие ограничений по состоянию здоровья.

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Заболевания сердечно-сосудистой системы, освобождающие от службы в армии

Не мобилизуют на военную службу и граждан с болезнями сердца. В частности, с такими заболеваниями сердечно-сосудистой системы:

  • сердечная недостаточность II-Б – III стадии (с другими стадиями считаются ограниченно подходящими);
  • гипертоническая болезнь III стадии (с другими стадиями считаются ограниченно подходящими);
  • цереброваскулярные болезни со значительными нарушениями функций (например, инфаркт головного мозга или инсульт);
  • болезни артерий, артериол и капилляров, вен, лимфатических узлов (атеросклерозы, тромбозы, варикозы и т.п.) со значительными нарушениями кровообращения и функций.
Автор: Лілія Траспетрихіна