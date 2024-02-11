Где могут вручить повестку: новый закон о мобилизации частично дает ответ

11 февраля 2024, 12:49
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Источник:

"РБК-Украина"

Рада 7 февраля одобрила в первом чтении новый законопроект о мобилизации. В нем определили, где и как именно могут вручить повестку.

Об этом рассказал юрист Сергей Савинский. В то же время отметил, что законопроект не дает полного ответа.

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Где могут вручить повестку

Так, соответствии с новым законопроектом повестку могут прислать в электронный кабинет призывника. Юрист отметил, это и есть тот самый частичный ответ.

Однако, законопроект не дает полного ответа, где можно вручать повестки. Если ответа нет, значит их можно вручать везде,
– подчеркнул Савинский.

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  • Если же гражданин отказывается, то самостоятельно задерживать и принудительно доставлять в военкомат не могут. Вместо этого нужно вызвать полицию. Правоохранители составляют протоколы о том или ином нарушении.

Автор: Юлія Муріна