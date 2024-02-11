Где могут вручить повестку: новый закон о мобилизации частично дает ответ
11 февраля 2024, 12:49Читати новину українською
Источник:"РБК-Украина"
Рада 7 февраля одобрила в первом чтении новый законопроект о мобилизации. В нем определили, где и как именно могут вручить повестку.
Об этом рассказал юрист Сергей Савинский. В то же время отметил, что законопроект не дает полного ответа.
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Где могут вручить повестку
Так, соответствии с новым законопроектом повестку могут прислать в электронный кабинет призывника. Юрист отметил, это и есть тот самый частичный ответ.
Однако, законопроект не дает полного ответа, где можно вручать повестки. Если ответа нет, значит их можно вручать везде,
– подчеркнул Савинский.
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