Где могут вручить повестку: новый закон о мобилизации частично дает ответ

Рада 7 февраля одобрила в первом чтении новый законопроект о мобилизации. В нем определили, где и как именно могут вручить повестку.

Об этом рассказал юрист Сергей Савинский. В то же время отметил, что законопроект не дает полного ответа.

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Где могут вручить повестку

Так, соответствии с новым законопроектом повестку могут прислать в электронный кабинет призывника. Юрист отметил, это и есть тот самый частичный ответ.

Однако, законопроект не дает полного ответа, где можно вручать повестки. Если ответа нет, значит их можно вручать везде,

– подчеркнул Савинский.

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