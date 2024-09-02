Штраф от ТЦК: в Минюсте рассказали как узнать, открыто ли исполнительное производство

Человек, который получил штраф от ТЦК, может узнать об открытом производстве против него, не посещая органы государственной исполнительной службы. Это можно сделать с помощью Автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП).

Если ТЦК вынес постановление о наложении штрафа на лицо, которое уклоняется от воинского учета, и этот человек не спешит оплатить штраф добровольно, это может привести к аресту средств на его счетах, а также аресту имущества для его дальнейшей продажи.

Читайте также Мобилизация без паники: что нужно знать военнообязанным во время встречи с ТЦК

Как узнать, открыто ли исполнительное производство по АСИП?

В Минюсте отметили, что лицо может узнать о наличии исполнительных производств в отношении себя через АСИП, не посещая органы государственной исполнительной службы.

Справка. Автоматизированная система исполнительного производства – это программное обеспечение, которое осуществляет сбор, сохранение, учет, поиск, обобщение и предоставление информации об исполнительных производствах, формирует Единый реестр должников и обеспечивает защиту от несанкционированного доступа.

Чтобы получить информацию о ходе исполнительного производства, можно воспользоваться Автоматизированной системой исполнительного производства, осуществив поиск по своей фамилии и имени. Именно в АСВП регистрируются исполнительные документы, документы исполнительного производства и фиксируются все исполнительные действия.

Поиск информации через АСИП осуществляется по следующим параметрам:

фамилия, имя, отчество;

число, месяц, год рождения должника – физического лица и фамилия, имя, отчество (при его наличии) взыскателя – физического лица;

наименование, идентификационный код в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований для юридического лица – должника и взыскателя;

номер исполнительного производства.

Ранее глава подкомитета по вопросам нацбезопасности и обороны Верховной Рады Федор Вениславский рассказал, могут ли мобилизовать пенсионеров, которые работали в правоохранительных органах.