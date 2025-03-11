Мобилизация в Украине: что делать и куда обращаться, если человек попал в розыск ТЦК

После усиления мобилизации в Украине все больше военнообязанных граждан обращаются к адвокатам из-за того, что ТЦК и СП подали их в розыск из-за нарушения правил воинского учета. Мужчины в основном узнают об этом во время обращения в полицию, Сервисные центры МВД, при пересечении границы и тому подобное.

Если человека подали в розыск, он имеет право обратиться к адвокатам. Таким образом, в частности, можно выяснить, было ли это представление правомерным и что нужно делать дальше. Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на команду "Prikhodko&Partners".

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Что такое "розыск ТЦК" и кого могут в него подать

В розыск территориальные центры комплектования и социальной поддержки могут подать военнообязанного гражданина, который нарушил правила воинского учета. Например:

когда человек получил надлежащим образом врученную повестку "на руки", но не явился в ТЦК;

когда человек проинформирован под подпись на рабочем месте о том, что необходимо прибыть в местный ТЦК, но не пошел в военкомат;

когда человек не состоит на воинском учете в ТЦК.

При этих условиях ТЦК может подать объявить, что гражданин в розыск согласно действующему законодательству. Сделать это они могут через Национальную полицию, которая имеет такие полномочия.

Что делать, если ТЦК подал в розыск

Первоначально нужно выяснить, почему человек попал в розыск ТЦК. Если все правила воинского учета человеком соблюдены, то внесение его в список нарушителей может быть ошибочным.

Гражданам рекомендуют обратиться в районный ТЦК. Даже если человек не получал повесток, но находится в розыске, ему нужно явиться в ТЦК и СП по месту прописки. Уже на месте сотрудники выяснят причины и установят дальнейшие шаги.

Также в случае представления в розыск ТЦК можно обратиться в суд, если гражданин считает, что эти действия военкомата или правоохранительных органов являются незаконными. Для этого надо обращаться в местный суд первой инстанции с соответствующим заявлением.

Избежать представления в розыск можно, если соблюдать законодательство и правила воинского учета.