Могут ли мобилизовать граждан в 2025 году, исключенных с воинского учета

В Украине продолжается всеобщая мобилизация военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Это не касается лиц, которые были исключены из воинского учета.

В то же время среди украинцев есть путаница в терминах "исключен с воинского учета" и "снят с воинского учета". Кто может быть исключен из военкомата, является ли эта категория граждан военнообязанной – читайте в материале 24 Канала.

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В чем разница между снят и исключен с воинского учета

В соответствии с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе", основное различие между снятием и исключением с учета военнообязанных заключается в характере и продолжительности таких мероприятий. В частности:

Снятие с воинского учета – это временная мера, связана с определенными жизненными обстоятельствами человека. Говорится о длительном выезде за границу, принудительное лечение и тому подобное. После их окончания военнообязанный должен повторно стать на учет.

– это временная мера, связана с определенными жизненными обстоятельствами человека. Говорится о длительном выезде за границу, принудительное лечение и тому подобное. После их окончания военнообязанный должен повторно стать на учет. Исключение с воинского учета – при этих условиях гражданин полностью освобождается от военных обязательств. То есть человек не должен проходить срочную службу, военно-врачебную комиссию и тому подобное.

Кого могут исключить из военкомата

Согласно украинскому законодательству, исключение из учета происходит в случаях, когда человек:

умер, был признан умершим или пропавшим без вести;

прекратил быть гражданином Украины;

был признан непригодным по состоянию здоровья к военной службе в военное положение с исключением с воинского учета;

достигла 60 лет (предельно допустимый возраст);

был призван или принят на военную службу;

был осужден к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;

проходит военную службу (обучение) в высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений.

Могут ли мобилизовать человека после исключения из военкомата

Юристы адвокатского объединения Актум отметили, что если любого гражданина Украины было исключено из баз данных ТЦК, его ни при каких обстоятельствах не могут мобилизовать.

Это связано с тем, что с учетом украинского законодательства, у таких людей прекращены все военные обязательства перед государством. Это касается как базовой общевойсковой подготовки, так и мобилизации, включая условия военного положения.

Кроме того, адвокат Дарья Тарасенко утверждает, что исключенные из воинского учета могут не обновлять военно-учетные данные, однако рекомендует убедиться, есть ли соответствующая информация о лице в реестре военнообязанных Оберег. Это можно сделать в ТЦК, ЦНАП или через приложение Резерв+.

Что надо сделать лицу, что исключиться из воинского учета

В соответствии с постановлением Кабмина "Об утверждении Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов", для исключения с воинского учета лицо должно прийти в ТЦК лично и предоставить следующие документы:

заявление;

паспорт;

документы, подтверждающие основание для исключения с воинского учета;

военно-учетные документы.

После рассмотрения этих документов ТЦК выносит решение об исключении с воинского учета. Если лицо не согласно с решением, то его можно обжаловать в административном порядке в суде.

Исключение с воинского учета лиц, которые по решению суда признаны непригодными к военной службе по состоянию здоровья, объявлены умершими (или пропавшими без вести) или осуждены к лишению свободы, осуществляется без их личного присутствия.